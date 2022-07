Ditegur Mahfud MD, Said Didu Makin Yakin kalau Ada Islamofobia di Indonesia

ERA.id - Eks Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014 silam, Muhammad Said Didu, meyakini kalau ada islamofobia di Indonesia dan dibiarkan oleh pemerintah, walau telah ditegur oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud memang sempat menegaskan tidak ada islamofobia, takut, atau benci terhadap Islam di Indonesia, dalam lingkup pemerintah.



"Saya tidak menyatakan bahwa pemerintah islamofobia, tapi menggarisbawahi pernyataan Prof bahwa ada individu yang pernyataannya dicap islamofobia. Artinya pengakuan bahwa islamophobia ada di Indonesia, dan memang ada. Semoga jelas," tulis Said, Selasa (26/7/2022) dan dilihat ERA pada Rabu (27/7/2022).



Selain itu, Said juga bilang kalau pemerintah tidak islomofobia, bukan berarti islamofobia sudah tidak ada di Indonesia. Terakhir Said bertanya kepada Mahfud, "Jika pemerintah membiarkan atau lindungi fobia tersebut, apakah pemerintah bukan (pendukung) islamofobia?"



