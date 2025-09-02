Polisi Masih Buru Pelaku Lain dalam Kasus Penjarahan di Rumah Uya Kuya

ERA.id - Polisi menyampaikan masih memburu pelaku lainnya yang menjarah rumah politikus PAN, Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Jakarta Timur (Jaktim).

"Pelaku penjarahan lainnya sedang dalam proses identifikasi oleh unit Jatanras Satreskrim Polres Jaktim hingga tuntas," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Dicky menambahkan pihaknya masih menangkap sembilan orang dari kasus penjarahan di rumah Uya Kuya. Dua dari sembilan orang itu masih berstatus sebagai saksi.

Diketahui, massa awalnya berunjuk rasa di gedung DPR terkait masalah tunjangan anggota dewan. Demonstrasi ini berujung ricuh.

Polisi kemudian membubarkan massa. Namun dari tindakannya, sebuah rantis Brimob melindas driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21) hingga tewas.

Publik semakin marah dan menuntut keadilan atas tewasnya Affan. Markas-markas polisi di sejumlah wilayah pun diserang. Kediaman pejabat publik pada pekan kemarin turut dijarah.

Rumah yang dijarah itu di antaranya kediaman politikus NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach; kediaman politikus PAN Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya); dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Propam pun turun dan menangkap tujuh anggota Brimob di dalam rantis tersebut, yakni Bripka Rohmat (R), Kompol Kosmas K Gae (Kompol K), Aipda M Rohyani (Aipda R), Briptu Danang (Briptu D), Bripda Mardin (Bripda M), Bharaka Jana Edi (Bharaka J), dan Bharaka Yohanes David (Bharaka Y).