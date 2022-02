Jadi Gini Lho Menghindari Masalah Dengan Alasan Self Love Itu Toxic | PODCAST

ERA.id - Spesial di hari Valentine, Jadi Gini Lho membahas tentang self love atau mencintai diri sendiri. Tak ada salahnya di hari penuh kasih sayang ini untuk menyalurkan kasih sayang ke diri kamu sendiri. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan antara lain memperlakukan diri dengan sebaik-baiknya, memanjakan diri sendiri, membeli barang sebagai bentuk self reward, berpikir lebih positif, dan lain sebagainya.



Self love mungkin terdengar klise, namun itu penting bagi mental. Apalagi di saat pandemi Covid-19 yang masih menjadi momok saat kita beraktivitas. Berita tentang angka Covid-19 yang kembali naik juga bisa memunculkan pikiran negatif. Nah, demi kebaikan diri kamu, coba minimalkan pikiran negatif terhadap hal itu agar kamu tidak stres. Sederhananya, cintailah diri kamu dengan mengurangi pikiran-pikiran negatif akan Covid-19.



Meski begitu, jangan sampai self love ini malah bikin kamu jadi toxic ya. Jangan jadikan self love menjadi alasan kamu untuk selalu berpikiran positif dalam keadaan apapun. Hal tersebut membuat kamu dalam keadaan toxic positivity.



