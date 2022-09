Gantikan Thomas Tuchel, Graham Potter Resmi Jadi Pelatih Chelsea

ERA.id - Klub Liga Inggris Chelsea resmi mengumumkan Graham Potter sebagai pelatih anyar mereka menggantikan Thomas Tuchel yang dipecat pada Rabu lalu menyusul kekalahan The Blues atas Dinamo Zagreb di Liga Champions.



"Chelsea Football Club dengan senang hati untuk menyambut Graham Potter sebagai pelatih kepala baru kami, bergabung dengan kontrak lima tahun untuk membawa sepak bola progresif dan pelatihan inovatifnya kepada klub," tulis pernyataan Chelsea, dikutip dari situs resmi klub, Kamis.



Pada pengumuman resmi tersebut, Graham Potter juga mengatakan dirinya merasa bangga dan takjub untuk bisa bergabung dengan klub sekelas Chelsea, karena menurutnya The Blues adalah tim yang sangat fantastis.



"Saya sangat takjub untuk bekerja sama dengan grup pemilik baru Chelsea dan ingin segera untuk bertemu dengan kumpulan pemain yang luar biasa dan mengembangkan sebuah tim dan budaya yang bisa dibanggakan oleh suporter luar biasa kami," ungkap Potter.



"Saya juga ingin menempatkan rasa terima kasih kepada Brighton and Hove Albion yang telah mengizinkan saya untuk kesempatan ini khususnya Tony Bloom dan semua pemain, staf, dan pendukung atas dukungan mereka selama saya di klub," sambung dia.



Salah satu petinggi Chelsea, Todd Boehly mengatakan dengan senang hati membawa Graham Potter untuk bergabung dengan The Blues karena pelatih asal Inggris tersebut telah terbukti merupakan juru taktik yang memiliki visi sesuai dengan klub.



"Tidak hanya dia sangat berbakat di lapangan, dia memiliki keterampilan dan kemampuan yang melampaui lapangan yang akan membuat Chelsea menjadi Klub yang lebih sukses. Dia memiliki dampak besar di Klub sebelumnya dan kami menantikan dampak positifnya di Chelsea," terang Boehly.



"Kami berharap dapat mendukungnya, tim pelatihnya, dan skuadnya dalam mewujudkan potensi penuh mereka dalam beberapa bulan dan tahun mendatang," pungkasnya.



Selanjutnya debut pelatih berusia 47 tahun itu bersama Chelsea diperkirakan akan dicatatkan ketika pertandingan menghadapi Fulham pada pekan ke-7 Liga Inggris di Stadion Craven Cottage, London, Sabtu (10/9) mendatang.