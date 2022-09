Kasihan Cristiano Ronaldo, Rekor Gol Non Penaltinya Disalip Messi

ERA.id - Lionel Messi kini sudah melampaui rekor gol non penalti Cristiano Ronaldo setelah menjadi penentu kemenangan 1-0 Paris Saint-Germain (PSG) melawan Lyon dalam pertandingan Ligue 1 Prancis semalam.



Gol Messi ke gawang Lyon itu menjadikan bintang Argentina itu kini sudah mencetak 672 gol non penalti selama karir profesionalnya dan jumlah ini melewati 671 gol non penalti yang dibuat Ronaldo.



Padahal pencapaian Messi ini ditempuh setelah melewati jumlah pertandingan yang terpaut jauh 150 laga lebih sedikit dibandingkan dengan Ronaldo.



Ronaldo yang semakin tertekan di United diyakini akan semakin kecewa jika rekornya terus disalip oleh Messi.



Namun Ronaldo masih bisa membanggakan diri karena lebih sering memperkuat timnasnya ketimbang Messi bersama Argentina.



Sejauh ini pemain Manchester United itu sudah 189 kali membela Portugal dan tampil dalam empat Piala Dunia, lima Piala Eropa dan sekali putaran final Nations League dan sekali Piala Konfederasi.



Sedangkan Messi baru 162 kali membela Argentina termasuk dalam empat Piala Dunia dan enam Copa America. Messi juga baru merengkuh satu trofi internasional.



Ronaldo juga masih mengungguli Messi dalam jumlah gol termasuk gol penalti, yakni 699 gol dari 941 pertandingan dalam semua kompetisi untuk empat klub berbeda



Ronaldo juga mencetak lebih dari 50 gol dalam satu musim selam enam musim berturut-turut bersama Real Madrid dari 2010-2011 sampai 2015-2016.



Sedangkan Messi total mencetak 688 gol dari 822 pertandingan bersama Barcelona dan PSG.



Mengutip Daily Mail, Messi juga pernah menciptakan lebih dari 30 gol dalam satu musim selama 13 musim berturut-turut bersama Barcelona dari 2008-2009 sampai 2020-2021.