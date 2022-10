9 Kemenangan Arsenal, Mengulang Catatan 15 Tahun Lalu

ERA.id - Arsenal meraih kemenagan ke-9 saat melawan Bodo/Glimt, dalam matchday ketiga babak penyisihan Grup A Liga Europa 2022-2023, Jumat, 7 Oktober 2022.

Pertandingan berlangsung di Emirates Stadium. Arsenal sebagai tuan rumah, mencetak 3 gol tanpa balas saat melawan Bodo/Glimt.

Dilansir dari Eurosport (7/10), Eddie Nketiah berhasil membawa Arsenal unggul 1 gol menit ke-23. Empat menit berselang, Rob Holding menggandakan keunggulan Arsenal menjadi 2-0. Babak kedua, Fabio Vieira mencatatkan namanya di papan skor menit ke-84, sekaligus jadi gol terakhir The Gunners di pertandingan itu. Hasil akhir 3-0 atas Bodo/Glimt

Lewat hasil tersebut, Arsenal kembali membawa tren positf mereka di musim 2022-2023. Dari 10 pertandingan di semua kompetisi, Arsenal hanya kalah satu kali di Liga Premiere. Saat itu Manchester United berhasil menang 3-1 atas Arsenal, hari Minggu 4 September 2022.

Meski kalah satu kali, saat ini Arsenal masih duduk di puncak klasemen Liga Premiere dan Liga Europa.

Dilansir dari Opta Joe, sembilan kemenangan Arsenal di musim 2022-2023, menyamai catatan mereka di musim 1903-1904 dan 2007-2008. Di tahun itu Arsenal juga meraih 9 kemenangan di semua kompetisi.

9/10 - Arsenal have won as many as nine of their opening 10 games to a season in all competitions for just a third time in the club’s history, also doing so in 1903-04 and in 2007-08 (both nine wins). Optimism. pic.twitter.com/znxQOiLPQA