Bawa PSG Masuk Babak 16 Besar Liga Champions, Kylian Mbappe Malah Dikritik Zlatan Ibrahimovic

ERA.id - Penyerang muda asal Prancis, Kylian Mbappe, sukses membawa Paris Saint-Germain (PSG) ke babak 16 besar Liga Champions. Setelah mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga Liga Champions. yang digelar di Stadion Allianz, Kamis (3/11/2022), dini hari WIB.

Meskipun Mbappe telah mencetak gol di menit ke-13 dalam pertandingan. Nyatanya, pemain AC Milan, Zlatan Ibrahimovic justru mengomentari sikapnya.

"Mbappe, saya tidak terlalu mengenalnya secara personal. Sebagai pemain, dia fantastis. Tetapi ketika Anda tidak disiplin, Anda kehilangan identitas Anda sebagai pemain," ucap Zlatan, dilansir dari Marca, Kamis, (3/11/2022).

Zlatan juga membandingkan legenda Prancis, Zidane, dengan Mbappe.

"Ada alasan mengapa Zidane bisa jadi Zidane. Mbappe ingin meniru dia? Kalau begitu dia harus punya keinginan untuk berkembang, tidak boleh mudah puas," ujarnya.

Pemain berusia 41 tahun itu mengatakan, kesalahan terbesar Mbappe adalah menolak pindah ke klub Real Madrid, dan lebih memilih perpanjang kontrak dengan PSG karena uang.

"Dia membuat pilihan yang tepat untuk Paris, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Karena dia menempatkan dirinya dalam situasi, di mana dia merasa lebih penting daripada klub," ujarnya.

Zlatan di akhir menyindir soal Mbappe yang sudah merasa dirinya lebih besar dari klub.

"Tapi Anda (Mbappe) tidak boleh merasa lebih besar dari klub," tutupnya.

