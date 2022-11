Bukan Ganti Yang Lebih Bagus, Southampton Targetkan Pelatih Klub Luton Town

ERA.id - Ralph Hasenhuttl resmi dipecat selaku pelatih oleh pihak Southampton. Sebagai gantinya, baru-baru ini dirumorkan Southampton menargetkan pelatih klub Luton Town, Nathan Jones.

Dilansir dari Sportsbrief, Selasa, (8/11/2022), langkah ini dinilai terburu-buru. Pasalnya, Southampton adalah klub yang main di liga utama inggris, Premiere League. Sedangkan Nathan Jones, dia melatih klub Luton Town yang bermain di kasta kedua sepak bola inggris, Liga Championship Inggris.

Nyatanya, Luton dengan Southampton telah menjalankan negosiasi untuk pengambilan kepelatihan baru, Nathan Jones. Dikabarkan, Jones akan mendapatkan kontrak sebagai pelatih sampai dengan 2027.

"Seluruh situasi sangat bersahabat dengan Southampton dan dengan Nathan," ucap salah satu pihak Luton.

Jika semuanya berjalan lancar, nantinya pertandingan Southampton melawan Liverpool, Jones yang akan memegang kendalinya. Pertandingan akan digelar Sabtu, 12 November 2022, pukul 22.00 WIB.

Official. Southampton Football have now parted company with First Team manager Ralph Hasenhüttl. 🚨⚪️🔴 #SaintsFC



Luton Town head coach Nathan Jones is leading candidate to get the job. Talks ongoing. pic.twitter.com/V9K94OKhV4