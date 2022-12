Emery Akan Tegur Emi Martinez soal Gaya "Kencing Pakai Sarung Tangan Emas"

ERA.id - Manajer Aston Villa Unai Emery akan berbicara dengan Emiliano Martinez soal selebrasi kontroversialnya di pentas Piala Dunia 2022, ketika dia kembali ke klub Liga Premier Inggris itu.



Martinez sukses menghalau sepakan Randal Kolo Muani di perpanjangan waktu dan kemudian menggagalkan Kingsley Coman dalam adu penalti di Qatar, saat Argentina mengalahkan Prancis di final yang mendebarkan.



Namun ia terlihat melakukan gestur tidak senonoh usai merebut trofi sarung tangan emas sebagai kiper terbaik di turnamen tersebut.



Selain itu, saat parade kemenangan Argentina di Buenos Aires, ia juga terlihat menggendong boneka bayi dengan wajah tertutup foto penyerang bintang Prancis Kylian Mbappe.

Di final, Mbappe mencetak hat-trick ketika Prancis dua kali bangkit untuk membawa permainan ke adu penalti dan selanjutnya menaklukkan Martinez saat tendangan penalti pembuka.



"Bila Anda memiliki emosi yang besar, terkadang sulit untuk mengendalikannya," kata Emery kepada wartawan, Jumat.

