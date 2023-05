Ramaikan NBA FINALS 2023, NBA Hadirkan Berbagai Bintang

ERA.id - Menyambut gelaran NBA Finals 2023 yang dipersembahkan oleh YouTube TV, NBA meluncurkan kampanye terbarunya bertajuk, “We Are All in The Finals” di berbagai platform media sosial NBA, aplikasi NBA, dan lainnya.

Kampanye ini merepresentasikan euforia keseruan dari NBA Finals serta berbagai perasaan yang dirasakan oleh para pemain dan penggemar di setiap pertandingan hingga pada akhirnya salah satu tim berhasil memenangkan empat pertandingan dan dapat memenangkan Trofi Larry O’Brien.

“NBA Finals merupakan pertunjukan berskala global yang menjadi puncak dari rangkaian perjalanan pertandingan sepanjang musim”, ujar Tammy Henault selaku Chief Marketing Officer NBA. “Kami sangat senang dapat menyatukan para pemain legenda NBA, selebritis, dan para penggemar untuk berbagi emosi dan antusiasme mereka pada momen yang paling ditunggu.”

Diiringi dengan lagu persembahan dari Adele yang berjudul “Hometown Glory”, video kampanye “We Are All in The Finals” menunjukkan bahwa momen yang ditampilkan pada NBA Finals sangat bernilai untuk para pemain dari kedua tim di lapangan serta jutaan penggemar NBA di seluruh dunia.

“We Are All in The Finals” menampilkan perjalanan dan limpahan emosi yang mengalir dalam diri setiap penggemar NBA dimanapun mereka berada, mulai dari tip-off hingga buzzer terakhir berbunyi di setiap pertandingan dalam seri ini. Sepanjang kampanye ini, legenda NBA, ikon olahraga, dan selebritis turut menyaksikan keseruan yang dihadirkan pada NBA Finals, termasuk rapper dan ambassador NBA SUGA, ikon skateboard Tony Hawk, pemandu acara televisi dan komedian Jimmy Kimmel, dan para pemenang NFL Peyton Manning dan Eli Manning. Kampanye ini ditutup secara manis oleh Larry Bird dan Magic Johnson, sebagai dua pemain terbaik dalam sejarah NBA yang memamerkan cincin kejuaraan mereka.

“We Are All in The Finals” yang tayang perdana saat berlangsungnya Pertandingan ke-5 Semifinal antara Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers pada Rabu, 10 Mei 2023 pukul 06.30 WIB. “We Are All in The Finals” juga akan ditayangkan di seluruh kanal media sosial NBA serta aplikasi NBA.

Tidak sampai di sini, kampanye The Finals juga akan dilanjutkan dengan peluncuran tur trofi NBA Finals “Larry’s NBA Finals 2023 Bucket List”. Menjelang perhelatan NBA Finals, trofi Larry O’Brien akan memasuki sesi “Playoff Mode” dan akan dipersiapkan menjadi pelengkap kampanye The Finals sebelum pada akhirnya diserahkan kepada juara NBA musim 2022-2023.

Perjalanan trofi Larry akan di mulai pada bulan Mei, di mulai dengan dihadirkan di antara para selebritis hingga trofi Larry turut ditampilkan pada Pertandingan ke-1 pada perhelatan NBA Finals sebagai puncak kampanye tersebut. Kegiatan roadshow ini diawali dengan kunjungan trofi Larry ke berbagai tempat hits di New York, mulai dari ajang balapan kuda Kentucky Derby, berlanjut ke acara Grand Prix Formula 1 di Miami, hingga mengunjungi pameran anjing di Westminster Kennel Club Dog Show. Ikuti perjalanan trofi Larry menuju NBA Finals di akun media sosial @nbafinalstrophy, dan seluruh kanal digital NBA