Musah Segera Susul Pulisic ke AC Milan

ERA.id - Pesepak bola asal Amerika Serikat, Yunus Musah dikabarkan telah sepakat untuk menyusul rekan senegaranya yaitu Christian Pulisic untuk bergabung dengan AC Milan.

Dikabarkan oleh Fabrizio Romano melalui Twitter resminya, pemain Valencia itu akan pindah ke Milan dengan biaya 20 juta euro dengan add-ons atau biaya tambahan.

“Yunus Musah ke AC Milan, here we go! Kesepakatan disegel antara Milan dan Valencia pada kesepakatan paket €20 juta, termasuk tambahan,” tulis Romano, dilansir Senin (31/7/2023).

Romano menambahkan, Musah akan bergabung bersama Rossoneri dengan kontrak lima tahun dan akan segera melakukan tes medis pada minggu depan.

“Tes medis minggu depan dan kontrak lima tahun akan ditandatangani. Setelah Christian Pulisic, Musah akan bergabung dengan AC Milan,” tambah Romano.

Musah telah bergabung di tim utama Valencia selama tiga musim. Selama itu, pesepak bola yang berposisi sebagai gelandang tengah tersebut telah tampil 108 kali pada semua ajang dan melesatkan lima gol dan tiga assist, demikian dilansir dari Transfermarkt.

Pada level tim nasional, pesepak bola kelahiran 29 November 2002 itu memiliki 27 caps dan mencatatkan dua assists bersama timnas Amerika Serikat.

Musah tampil satu kali pada ajang besar tepatnya Piala Dunia 2022 di Qatar dimana saat itu ia tampil empat kali dengan total 345 menit bermain.

Jika semuanya berjalan lancar, Musah akan menjadi rekrutan kedelapan Milan setelah Marco Sportiello (Atalanta), Luka Romero (SS Lazio), Noah Okafor (RB Salzburg), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar), Pulisic (Chelsea), dan Samuel Chukwueze (Villareal).