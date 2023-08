Selangkah Lagi Kessie Tinggalkan Barcelona dan Pindah ke Al Ahli

ERA.id - Gelandang Barcelona Franck Kessie bakal pindah ke klub Arab Saudi Al Ahli, berdasarkan laporan pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano.

"Franck Kessie ke Al Ahli, here we go! Kesepakatan verbal telah dicapai dengan Barcelona dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro (sekitar Rp249 miliar)," tulis Romano di akun Twitter-nya, Jumat (4/8/2023).

Lebih lanjut, Kessie dilaporkan akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Al Ahli hingga 2026.

Gelandang timnas Pantai Gading tersebut baru satu musim membela Barcelona setelah gabung dari AC Milan dengan status bebas transfer musim panas tahun lalu.

Meski membantu Barcelona meraih gelar Liga Spanyol musim 2022/2023, namun Kessie jarang mendapatkan kesempatan menjadi starter dan lebih sering turun sebagai pemain pengganti.

Bila transfernya rampung, maka Kessie akan bergabung dengan Edouard Mendy, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, dan Allan Saint-Maximin yang telah didatangkan Al Ahli lebih dahulu di bursa musim panas ini.

Dengan penjualan Kessie dan Ousmane Dembele ke PSG, Barcelona dipastikan punya dana untuk mencoba memboyong Joao Cancelo dari Manchester City.