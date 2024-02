F1 Powerboat Akan Kembali Digelar pada Maret 2024 di DPSP Danau Toba

ERA.id - Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H20) akan kembali digelar pada 1 hingga 3 Maret 2024 di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba tepatnya di kawasan Balige, Sumatra Utara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno", Senin (26/2/2024) mengatakan, F1 Powerboat edisi 2024 menjadi kesempatan kedua bagi Danau Toba untuk menjadi tuan rumah acara serupa. Tercatat F1 Powerboat tahun 2023 mampu memberikan kontribusi ekonomi mencapai Rp391 miliar.

“Tahun lalu kita mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara F1H20 terbaik di dunia, sebuah kebanggaan tersendiri untuk kita. Dan tahun 2024 ini mudah-mudahan penyelenggaraannya semakin baik dan nilai kontribusi yang sudah kita raih pada edisi sebelumnya dapat kita lampaui,” ujar Sandiaga.

Deputi Produk Wisata & Penyelenggaraan Kegiatan, Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu menambahkan, predikat sebagai penyelenggara F1H20 terbaik di dunia tentu mendongkrak kredibilitas, kepercayaan, dan kalibrasi kepada Indonesia.

“Penghargaan dan apresiasi ini tentu harus kita jaga. Kemenparekraf sebagai mitra juga akan menyelenggarakan side events seperti Toba Fest, hingga penampilan pelaku seni lokal Sumatra Utara,” kata Vinsensius.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya Indonesia, khususnya Danau Toba sebagai tuan rumah event water sport internasional yang sangat bergengsi untuk kedua kalinya.

“Belajar dari tahun lalu, ada dua improvement yang kita lakukan. Pertama, melakukan pembelajaran mengenai cuaca, sehingga kali ini race akan dilaksanakan di pagi hari sebelum lunch time supaya ombak ini lebih tenang. Kemudian pada siang hari kita akan mengadakan kejuaraan nasional Aquabike Jetski,” kata Maya.

Kejuaraan nasional Aquabike Jetski ini menjadi event road to Aquabike Jetski World Championship. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dijaring bibit-bibit atlet nasional yang unggul.

Selain main event F1 Powerboat, Maya mengatakan, pihaknya akan mengusung konten budaya lokal dengan menghadirkan Solu Bolon Competition. Solu Bolon adalah alat transportasi masyarakat setempat untuk menghubungkan antar kampung di sekitar Danau Toba. Event ini akan menjadi kompetisi Solu Bolon terbesar di Indonesia.

“Dimana delapan kabupaten memperebutkan piala bergilir dan juga ada performance budaya yang ditampilkan di tahun ini yang pastinya lebih spektakuler dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Maya.

Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Waroka, mengatakan persiapan F1 Powerboat sudah hampir 100 persen. Pembalap dan kru sudah mulai berdatangan melalui pintu Bandara Internasional Silangit. Untuk kesiapan race sendiri dari sisi logistik sudah rampung. Dan keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi agenda utama dalam penyelenggaraan F1 Powerboat.

“Karena akan banyak rangkaian acara kebudayaan yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentu mereka menyambut dengan sangat antusias acara ini. Kita harapkan persiapan yang dilakukan sudah hampir sempurna semua dan dengan dukungan seluruh pihak, insya Allah hasilnya akan baik,” kata Troy.