4 Tim Raksasa dari 2 Negara Asean Bersaing di RCTI Premium Sports, Dapatkan Tiketnya!

ERA.id - Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebagai televisi swasta pertama di Indonesia, mempersembahkan kompetisi bergengsi yaitu ‘RCTI Premium Sports’, yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS) pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Kompetisi yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Nine Sport Inc sebagai Co-Promotor ini, mempertemukan empat klub raksasa yang berasal dari dua negara Asean yaitu, Persija Jakarta dan PSIS Semarang (Indonesia), Selangor FC serta Sabah FC (Malaysia).

“Kompetisi bergengsi ini adalah bagian dari komitmen RCTI dalam mendukung program pemerintah untuk mengembangkan budaya olahraga di masyarakat, serta meningkatkan prestasi olahraga, khususnya sepak bola Tanah Air di level internasional. Persaingan empat tim unggulan tersebut, pastinya akan memberikan pertandingan spektakuler yang menghibur seluruh pecinta sepak bola, khususnya masyarakat Indonesia,” kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung keseruan kompetisi RCTI Premium Sports di stadion JIS, mulai dari harga 260 ribu rupiah sudah dapat menonton 4 pertandingan. Tiket dapat dibeli melalui Loket.com atau klik link bit.ly/RCTIPremiumSports yang sudah dibuka sejak Sabtu, 11 Mei 2024. Terdapat 3 tier yang tersedia, yaitu :

- Tier 3 : Rp260.000,-

- Tier 2 : Rp360.000,-

- Tier 1 : Rp460.000,-

Kompetisi ini disiarkan langsung oleh RCTI, MNC Vision, K-Vision, Vision+ serta RCTI+, dimana pertandingan perdana akan digelar pada 30 Mei 2024, pukul 17.00 WIB serta pertandingan kedua pukul 19.30 WIB. Pertandingan berikutnya pada 2 Juni 2024, digelar pada waktu yang sama yakni 17.00 dan 19.30 WIB, dengan perebutan juara ke-3 di pertandingan pertama, lalu lanjut perebutan juara pertama di pertandingan kedua.

Hadiah yang diberikan juga cukup besar yakni, juara pertama mendapatkan uang sebesar 30.000 US Dolar beserta Piala Rajawali untuk tim dan medali bagi para pemain. Juara ke-2 menerima uang sebesar 15.000 US Dolar berikut medali bagi para pemain, juara ke-3 mendapatkan uang 10.000 US Dolar serta medali untuk para pemain, dan posisi ke-4 meraih 5.000 US Dolar.

Selain itu juga, disediakan pelakat bagi penerima penghargaan seperti, Man of the Match, MVP of the Tournament, Goal of the Tournament dan Fair Play Award. Aturan main menggunakan format semifinal, dimana yang menang di laga perdana akan melenggang ke babak final. Waktu bermain adalah 2x45 menit dan apabila skor tetap imbang hingga waktu normal berakhir, maka akan dilanjutkan dengan adu pinalti. Untuk pergantian pemain, tidak dibatasi.

Melalui program RCTI Premium Sports, tentunya RCTI berkomitmen untuk menyajikan program olahraga berkualitas serta memperkuat posisi Indonesia dalam kancah sepak bola internasional. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarbangsa melalui olahraga.

Saksikan pertandingan sepak bola bermutu RCTI Premium Sports di RCTI, pay TV MNC Vision, K-Vision serta aplikasi Vision+ dan RCTI+. (ADV)