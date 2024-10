Amorim Hampir Pasti Latih Manchester United

ERA.id - Pelatih muda Portugal, Ruben Amorim, mau menjadi pelatih Manchester United. Dia menerima tawaran Setan Merah, usai Erik ten Hag terdepak pada Senin malam.

Dalam laporan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melalui akun medsos X miliknya, Selasa, Amorim sudah menerima tawaran dari United.

United juga siap mengeluarkan dana 10 juta Euro (Rp170 miliar) untuk menebus klausul Amorim dari klubnya, Sporting CP.

"Manchester United akan membayar klausul keluar 10 juta euro agar Ruben Amorim menjadi manajer baru, here we go!," tulis Romano, Selasa.

"Sporting membenarkan adanya komunikasi resmi yang diterima dari MU agar Amorim ditunjuk. Amorim telah menyetujui proposal dan proyek Man United," tambah Romano.

Pelatih berusia 39 tahun itu menjadi calon kuat pengganti ten Hag setelah tampil mengesankan memimpin Sporting.

Sejak ditunjuk sebagai pelatih Sporting pada Maret 2020, pelatih kelahiran Lisbon itu mencatat 161 kemenangan, 33 seri, dan 33 kekalahan dari 227 pertandingan dalam semua kompetisi.

Ia juga mempersembahkan lima trofi untuk Sporting, di antaranya dua trofi Liga Portugal, dua kali Piala Liga Portugal, dan satu Portugal Super Cup.

Musim ini, tangan magis Amorim membuatr Sporting tetap dominan pada tahun kelimanya. Ia mengantarkan Sporting memuncaki klasemen Liga Portugal setelah memenangkan semua dari sembilan pertandingan pertama musim ini.