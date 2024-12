Wakil Indonesia Masuk Grand Final Kejuaraan Dunia Mobile Legends usai Bekuk Malaysia 3-0

ERA.id - Team Liquid ID (TLID) dari Indonesia berhasil lolos ke Grand Final Kejuaraan Dunia Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) M6 World Championship.

Dalam pertandingan di Axiata Arena, Malaysia, Sabtu malam (14/12/2024), dan disiarkan secara langsung di saluran YouTube MPL Indonesia, TLID berhasil mengalahkan tim tuan rumah Selangor Red Giants (SRG) 3-0.

Kemenangan tersebut membuat TLID lolos ke Grand Final untuk bertemu kembali dengan tim Filipina Fnatic Onic yang mengalahkan mereka pada babak final upper bracket untuk tergelincir ke lower bracket.

"Kita fokus di evaluasi kemarin, dan secepat mungkin belajar dari kesalahan kemarin. Karena kita mau jadi juara jadi kita harus belajar secepat mungkin," kata salah seorang pemain TLID Widy usai pertandingan.

Dalam pertandingan berformat best of five atau mencari tiga gim lebih dulu tersebut, TLID yang diperkuat oleh Aeronshiki, Widy, Yehezkiel, Favian, Aran, bermain dominan sejak gim pertama.

TLID berhasil memecah konsentrasi SRG hingga menguasai turtle pada early game. Meski bermain agresif, TLID tetap berhati-hati dengan mencuri lord dan membawa permainan hingga menit ke-25 untuk mendapatkan momentum mencuri gim pertama.

Unggul 1-0, menjadi bekal TLID di gim kedua. Wakil Indonesia tersebut semakin percaya diri, bermain disiplin dengan tugas mereka masing-masing, tetapi juga kompak dalam team fight.

SRG sempat memberikan perlawanan dengan pertukaran point kill, tetapi tidak cukup mengimbangi dominasi permainan TLID, sehingga kembali kehilangan gim kedua. Wakil Indonesia memimpin 2-0.

Seolah tak ingin menyia-nyiakan waktu, TLID menyelesaikan gim ketiga di bawah 11 menit dengan hanya memberikan dua point kill bagi SRG, menguasai seluruh turtle dan lord untuk memastikan kemenangan tanpa balas 3-0.

"Susah banget sih (menghadapi RSG), soalnya kita hitungannya penggagal salah satu kandidat golden road. Meskipun susah, mungkin sudah takdir kita saja untuk menang," kata Widy terkait jalannya pertandingan dikutip dari Antara.

TLID juga tidak terganggu dengan sorakan dari pendukung tuan rumah, meski ini merupakan kali pertama juara MPL Indonesia Season 14 itu tampil di panggung internasional.

"Saya tidak merasa tertekan ketika penonton mendukung lawan," ujar Aeronshiki.

Babak Grand Final antara TLID dan Fnatic Onic Filipina dijadwalkan berlangsung Minggu (16/12/2024) pukul 18.00 WIB.