Sukses Lewati Ujian, Kini Eric Garcia Ingin Pensiun di Barcelona

ERA.id - Bek tengah Barcelona, Eric Garcia resmi memperpanjang kontraknya hingga Juni 2031 dan mengaku ingin mengakhiri karier sepak bola bersama klub masa kecilnya itu.

“Mimpi saya sebelum pergi (ke Manchester City) adalah meraih sukses di Barcelona, ketika kembali, mimpi itu hidup lagi. Memang saya sempat harus dipinjamkan ke Girona, tetapi impian saya selalu untuk sukses di sini, bermain seumur hidup di sini," ujar Garcia setelah resmi meneken kontrak baru, seperti dikutip melalui situs resmi klub, Jumat (12/12/2025).

Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya berhasil menjadi pemain kunci pada musim 2025/26 di bawah asuhan Hansi Flick.

Hingga Desember 2025, Garcia telah tampil 22 kali di semua kompetisi, membantu Barcelona bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol serta berada di peringkat 15 besar fase liga Liga Champions.

Jebolan La Masia ini sempat meninggalkan Barcelona pada 2017 untuk bergabung dengan Manchester City, sebelum akhirnya pulang kampung pada musim panas 2021.

Namun, awal kepulangannya tidak mudah, dia kesulitan menembus skuad utama hingga akhirnya dipinjamkan ke Girona pada musim 2023/24.

Pengalaman di Montilivi itulah yang membangkitkan kembali kepercayaan dirinya dan menjadikannya pilar penting di lini belakang Blaugrana saat ini.

“Saat kembali dulu, saya masih sangat muda. Semua tahu bagaimana prosesnya: dari yang terbaik tiba-tiba jadi yang terburuk. Saya datang di era sulit ketika klub yang menuntut hasil instan,” ucap Garcia.

“Itu membuat saya tetap tenang. Sekarang, saat bermain bagus saya tidak merasa jadi yang terbaik, dan saat melakukan kesalahan saya juga tidak akan jadi yang terburuk. Konsistensi itulah yang membuat pemain hebat. Kita harus tetap tenang saat situasi sulit, terus bekerja keras. Nanti semua akan datang dengan sendirinya.”

Dengan kontrak baru berdurasi panjang ini, Eric Garcia semakin dekat mewujudkan mimpinya untuk mengakhiri karier di Camp Nou sebagai salah satu jebolan terbaik La Masia.