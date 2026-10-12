BRI Perkuat Ekonomi Lokal dan Sport Tourism dalam MotoGP Mandalika 2026

ERA.id - Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat, menjadi momentum strategis bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memperkuat penetrasi layanan keuangan, meningkatkan aktivitas transaksi digital, serta memperluas peluang bisnis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya UMKM.

Melalui dukungannya terhadap ajang balap motor internasional tersebut, BRI tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan sport tourism nasional, tetapi juga mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnis dari meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan Mandalika.

Besarnya peluang tersebut tercermin dari dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun, dengan estimasi jumlah penonton mencapai 140 ribu orang. Sementara itu, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 melibatkan sekitar 500 UMKM yang berjualan di area sirkuit dan lebih dari 2.000 tenaga kerja lokal dipercaya menjadi marshal dan volunteer. Aktivitas ekonomi tersebut membuka peluang bagi BRI untuk memperluas ekosistem pembayaran, meningkatkan transaksi merchant, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa keterlibatan BRI dalam MotoGP Mandalika merupakan bagian dari strategi perseroan dalam menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan penguatan ekosistem layanan keuangan BRI.

“Bagi BRI, MotoGP Mandalika bukan sekadar ajang olahraga internasional. Kami melihatnya sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem bisnis, mulai dari peningkatan transaksi digital, akuisisi nasabah baru, hingga perluasan layanan perbankan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Ketika aktivitas ekonomi di suatu kawasan tumbuh, kebutuhan terhadap layanan keuangan juga meningkat. Di sinilah BRI mengambil peran untuk memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, sekaligus menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan bagi perseroan,” ujar Dhanny, Senin (12/10/2026).

Dalam rangka memeriahkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, BRI menghadirkan program “Makin Seru Nonton MotoGP, Makin Banyak Untungnya Bareng BRI” pada 8–11 Oktober 2026 melalui berbagai promo dan keuntungan eksklusif bagi pengunjung.

Program tersebut mencakup voucer belanja hingga Rp200 ribu untuk transaksi menggunakan kartu debit dan kartu kredit BRI, cashback pembukaan rekening BritAma dan aktivasi BRImo sebesar Rp25 ribu, cashback Tabungan Rencana sebesar Rp50 ribu, serta kesempatan memperoleh hadiah menarik melalui transaksi finansial di BRImo. BRI juga menghadirkan penawaran khusus bagi nasabah BRI Prioritas dan BRI Private, termasuk welcome reward hingga Rp75 juta, hadiah investasi, serta program member get member dengan cashback hingga Rp20 juta.

“Potensi bisnis dari penyelenggaraan MotoGP tidak berhenti pada transaksi selama tiga hari kegiatan. Yang lebih penting adalah bagaimana momentum tersebut dikembangkan menjadi hubungan jangka panjang dengan nasabah dan pelaku usaha. Kami ingin semakin banyak merchant masuk ke dalam ekosistem BRI, semakin banyak masyarakat memanfaatkan BRImo, serta semakin luas peluang bagi BRI untuk menghadirkan solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan,” lanjut Dhanny.

Selain berorientasi pada pertumbuhan bisnis, BRI turut mengintegrasikan aspek keberlanjutan melalui program Waste Management Warriors Mandalika dalam rangkaian kegiatan BRI Peduli dan kampanye #YokKitaGAS. Program ini mencakup dukungan fasilitas pengelolaan sampah dan penyediaan Reverse Vending Machine (RVM) untuk mendorong pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang di kawasan penyelenggaraan MotoGP.

Dhanny menegaskan bahwa partisipasi BRI dalam ajang internasional seperti MotoGP Mandalika merupakan bagian dari upaya perseroan membangun ekosistem bisnis yang saling menguatkan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan.

“BRI ingin memastikan bahwa kehadiran perseroan dalam kegiatan berskala nasional maupun internasional mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. MotoGP Mandalika merupakan contoh bagaimana olahraga, pariwisata, UMKM, dan layanan keuangan dapat terhubung dalam satu ekosistem. Kami optimistis pendekatan ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis BRI yang semakin berkualitas sekaligus memperkuat kontribusi perseroan terhadap perekonomian nasional,” pungkas Dhanny.