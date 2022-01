Viral Mason Greenwood Diduga Aniaya Pacarnya, Harriet Robson Sampai Babak Belur, Karena Menolak Berhubungan Intim?

ERA.id - Penyerang Manchester United (MU), Mason Greenwood didera kabar tak sedap. Mason Greenwood dikabarkan menganiaya pacarnya, Harriet Robson.



Hal tersebut diketahui melalui unggahan Harriet Robson di akun Instagramnya. Wanita berambut pirang ini membagikan video yang memperlihatkan sekujur badannya mengalami memar-memar dan beradarah diduga akibat Mason Greenwood ngamuk.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT