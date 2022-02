Kasihan Manchester United Disingkirkan Middlesbrough di Piala FA

ERA.id - Manchester United (MU) tersingkir di putaran keempat Piala FA setelah dikalahkan Middlesbrough lewat drama adu penalti dengan skor 7-8 (1-1) di Old Trafford pada Sabtu (5/2/2022) dini hari WIB.



MU mencetak gol lebih dahulu berkat gol Jadon Sancho di babak pertama. The Boro pun berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Matt Crooks di babak kedua.



Di babak adu penalti, kekalahan MU terjadi setelah tendangan pemain muda Anthony Elanga gagal bersarang ke gawang The Boro.



Tag: manchester united piala fa