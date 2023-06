Tips Efisien Naikkan Level Pokémon GO untuk Isi Libur Panjang Idul Adha

ERA.id - TaLibur panjang Idul Adha telah tiba! Salah satu opsi untuk memanfaatkan waktu luang adalah dengan meningkatkan level permainan Pokémon GO secara efisien. Jangan khawatir jika kamu adalah pengguna baru yang mungkin merasa kesulitan untuk naik level, karena ada beberapa tips yang bisa membantumu naik level dengan mudah dan cepat.

Pokémon GO, game yang dikembangkan oleh Niantic, Inc., telah hadir sejak tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, game ini terus menghadirkan inovasi. Salah satu inovasi terbarunya adalah telah tersedianya fitur Bahasa Indonesia. Hal ini merupakan upaya Niantic, Inc. untuk menjadikan permainan ini lebih dekat dan relevan bagi para pemain game di Indonesia. Dengan adanya fitur Bahasa Indonesia, para pemain dapat lebih memahami dan menikmati permainan.

Berikut adalah lima tips efisien yang dapat membantu para pelatih (sebutan untuk pemain Pokémon GO) meningkatkan level permainan dengan efisien:

1. Pahami dasar-dasar gameplay

Sebelum mulai bermain, penting untuk memahami dasar-dasar gameplay Pokémon GO. Hal ini mencakup pengetahuan tentang cara menangkap Pokémon, berkeliling untuk menemukan PokéStop dan Gym, serta melibatkan diri dalam pertempuran Pokémon. Apabila kamu pemain baru, maka di awal kamu akan mendapat tutorial untuk cara terbaik memulai dengan bertemu tiga Pokémon Starter yang pastinya sudah tak asing lagi. Langkah selanjutnya adalah pahami tentang berbagai tipe Pokémon, sehingga bisa memilih dengan bijak Pokémon yang paling efektif saat menghadapi Pokémon musuh, walaupun kalian juga bisa mengandalkan rekomendasi dari aplikasinya sebelum memulai pertarungan

Pokémon GO menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) yang memungkinkan pemain menemukan Pokémon di dunia nyata. Setelah kamu mulai memahami dasar-dasar gameplay, langkah berikutnya adalah menjelajahi lingkungan sekitarmu. Kunjungi tempat-tempat menarik, seperti taman, jalanan, atau area yang ramai untuk menemukan berbagai jenis Pokémon yang berbeda.

2. Memanfaatkan Evolusi bersama Lucky Egg (Telur Kebahagiaan)

Salah satu cara tercepat untuk mendapatkan XP (Pengalaman) adalah dengan mengumpulkan Candy (Permen) yang cukup dan Pokémon yang sama. Setelah memiliki jumlah yang cukup, persiapkan Lucky Egg (Telur Kebahagiaan) yang akan digunakan. Lucky Egg adalah item khusus yang memberikan bonus XP dua kali lipat selama 30 menit setelah diaktifkan.

Kemudian, saat sudah siap, aktifkan Lucky Egg dan lakukan evolusi pada Pokémon yang kamu kumpulkan secara bersamaan. Dalam 30 menit tersebut, setiap evolusi yang dilakukan akan memberikan XP yang sangat signifikan terhadap level kami. Evolusi Pokémon biasanya memberikan 500 XP, tetapi dengan penggunaan Lucky Egg, kamu akan mendapatkan 1000 XP setiap kali melakukan evolusi.

3. Manfaatkan Tingkat Pertemanan (Friendship Level)

Membangun tingkat pertemanan dengan pemain Pokémon GO lainnya melalui berbagai interaksi dalam permainan dapat memberikan keuntungan XP yang signifikan. Lakukan pertukaran Pokémon, bertarung bersama, dan kirim hadiah secara teratur untuk meningkatkan tingkat pertemanan dan mendapatkan XP tambahan.

Dalam Tingkat Pertemanan, terdapat beberapa tingkatan yang dapat kamu capai, mulai dari Tingkat Teman Baik (Good Friend), Teman Dekat (Great Friend), Sahabat (Ultra Friend), hingga Sahabat Terbaik (Best Friend). Setiap tingkatan memiliki persyaratan dan manfaat yang berbeda.

Dok: Pokémon GO

Salah satu manfaat menonjol dari Tingkat Pertemanan adalah bonus XP tambahan yang diberikan. Saat kamu mencapai Tingkat Pertemanan baru dengan seseorang, kamu akan menerima bonus XP besar yang dapat meningkatkan level permainanmu dengan cepat. Misalnya, mencapai Sahabat Terbaik dengan seorang teman memberikan bonus sebesar 100.000 XP yang bisa kamu gandakan pula jika memakai Lucky Egg.

4. Manfaatkan Incense (Pewangi)

Menggunakan Incense (Pewangi) adalah cara efektif untuk menarik Pokémon agar muncul lebih sering di sekitar kamu. Incense adalah item khusus yang dapat digunakan untuk memancing dan menarik Pokémon agar muncul di sekitarmu selama 30 menit.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa penggunaan Incense lebih efektif ketika kamu berada dalam pergerakan atau menjelajahi lingkungan sekitarmu. Jadi, pastikan untuk mengaktifkan Incense saat sedang berpergian atau saat berada di area dengan populasi Pokémon yang rendah. Jangan lupa juga gunakan Daily Adventure Incense (Pewangi Harian) yaitu item tambahan yang bisa kamu aktifkan ketika kamu kehabisan item Incense. Jika jumlah Bola Pokémonmu sedikit, kamu akan mendapatkan ekstra Bola Pokémon dari pemakaian Daily Adventure Incense.

5. Ikuti Community Day (Hari Komunitas)

Setiap bulan, Pokémon GO mengadakan acara komunitas yang menghadirkan banyak kesempatan untuk mendapatkan XP. Bulan depan, Community Day akan diadakan pada 30 Juli 2023. Selama acara berlangsung, pemain dapat memanfaatkan durasi Lure Modules (Modul Umpan) yang lebih lama, spawn Pokémon yang lebih sering, serta bonus XP tambahan.

Pokémon GO mendorong interaksi sosial antara pemain. Bergabunglah dengan komunitas Pokémon GO di sekitarmu melalui grup online atau acara komunitas lokal. Kamu dapat bertukar tips, berbagi pengalaman, dan bahkan mengikuti raid Pokémon bersama pemain lain.

Dengan mengikuti tips-tips efisien ini, para pemain Pokémon GO dapat memaksimalkan pengalaman permainan mereka dan meningkatkan level dengan cepat. Selamat bermain dan selamat menikmati libur panjang Idul Adha!