Baru Diluncurkan, Infinix Note 40 Series Sudah Bikin Kejutan

ERA.id - Infinix meluncurkan produk terbarunya yakni Infinix Note 40 Series, pada Kamis silam. Bertajuk "24 Jam Nonstop Launch", peluncuran Note 40 Series berlangsung di One Satrio Kuningan, Jakarta Selatan, dan disiarkan langsung di YouTube dan Instagram Infinix Indonesia selama 24 jam penuh.

Peluncuran Note 40 Series menjadi peristiwa bersejarah sebagai peluncuran smartphone 24 jam penuh pertama di Indonesia sekaligus di dunia. Dengan pencapaian ini, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan rekor "Peluncuran Produk Smartphone Gaming secara Nonstop Terlama” ke Infinix.

Country Marketing Manager Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu menyatakan, “Infinix sangat bangga atas penghargaan dan apresiasi MURI untuk peluncuran Note 40 Series di Indonesia. Dan kami tak menyangka konsep launching kami juga berhasil memecahkan rekor dunia. Konsep 24 Jam Nonstop Launch ini terinspirasi oleh performa Note 40 Series yang mendukung 24 jam nonstop gaming dan entertainment paling tangguh di kelasnya. Peluncuran selama 24 jam juga menjadi wujud kolaborasi Infinix dengan partner, kreator, media, dan gaming community di Indonesia”.

Sementara itu, Consumer Relation Manager MURI, Andre Purwandono menyatakan “Selamat untuk Infinix yang menjadi brand smartphone pertama yang melakukan event launching terlama dan disiarkan secara 24 jam nonstop di Indonesia. Setelah kami melakukan verifikasi juga rekor ini belum pernah dilakukan oleh perusahaan lain di dunia. Jadi bisa dibilang, Infinix juga memecahkan rekor dunia”.

“24 Jam Nonstop Launch”, Pertama dan Terlama di Indonesia dan Dunia

Acara 24 Jam Nonstop Launch berlangsung mulai 21 Maret hingga 22 Maret 2024 secara offline di One Satrio Kuningan, Jakarta Selatan, dan disiarkan langsung selama 24 jam penuh di media sosial Infinix Indonesia. Mengusung tagline “Anti Gabut Serba Ngebut”, Infinix Note 40 dan Note 40 Pro diperkenalkan sebagai produk All-Round Experience terbaru bagi para gaming enthusiast di Indonesia.

“Konsep acara peluncuran smartphone secara offline dan disiarkan langsung 24 jam penuh jadi salah satu gebrakan infinix untuk menambah excitement kehadiran Note 40. Salah satu detail menarik yang juga kami tambahkan adalah, satu unit produk Note 40 juga terus aktif 24 jam penuh yang digunakan untuk sesi media, turnamen game, hingga workshop fotografi,” tambah Sergio.

Dalam peluncuran Note 40 Series ini, Infinix juga mengumumkan kolaborasinya dengan Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dalam MLBB All Star 2024. Infinix juga kembali menjadi Official Gaming Smartphone Partner untuk ONIC Esports dalam "Unbeatable Collaboration" periode 2024-2025. ONIC Kayes diperkenalkan sebagai Infinix Note 40 Series Product Ambassador, membawa karakter Esmeralda dengan skin Astral Muse di MLBB All Star 2024.

Trending Topik No.1 di Pencarian Google Indonesia

Selain mencatat sejarah dengan rekor MURI peluncuran smartphone terlama, kehadiran Infinix Note 40 Series mencapai prestasi yang luar biasa dengan menjadi trending Topik No.1 di Pencarian Google Indonesia. Dalam satu hari peluncuran, lebih dari 20 ribu pencarian keyword terkait dilakukan, mewakili tingginya minat dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Infinix Note 40 Series serta menegaskan potensi Infinix di pasar smartphone Indonesia.

Note 40 Series, Bawa Spesifikasi Paling Ngebut di Segmennya

Infinix Note 40 Series menghadirkan spesifikasi unggulan yang mengubah pengalaman gaming dan entertainment setara flagship. Dengan teknologi All-Round FastCharge2.0 dan chip Infinix Cheetah X1 besutan Infinix, pengguna dapat menikmati pengisian daya yang efisien hingga 45W untuk Note 40 dan 70W untuk Note 40 Pro, ditambah dengan fitur 20W Wireless MagCharge yang fleksibel.

Layar AMOLED 120Hz, kamera 108MP dengan Super-Zoom, dan chipset Helio G99 Ultimate menjamin performa gaming yang lancar. Dukungan RAM hingga 8GB (diperluas hingga 16GB) memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi dan game dengan mulus. Desain elegan dengan bingkai tipis dan perlindungan mata TÜV Rheinland certified Low Blue Light menjadikan Note 40 Series pilihan utama bagi mereka yang mencari pengalaman multimedia yang memukau.

Infinix Note 40 dijual resmi seharga Rp2.799.000 di Lazada, sedangkan Note 40 Pro tersedia dengan harga Rp3.499.000 di Shopee dan Erafone untuk sesi penjualan perdana.