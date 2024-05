Program Raffle Infinix dan Kick Avenue Tembus Hampir 200 Ribu Submission, Bikin Antrean Mengular

ERA.id - Infinix, brand smartphone dengan semangat #JadiinMauLo untuk generasi muda Indonesia, sukses menggelar program raffle lewat kolaborasi bersama Kick Avenue, Jakarta Fashion Week dan Onic Heroez. Dalam program yang berlangsung dari 21 hingga 24 Mei 2024 ini, tercatat hampir 200 ribu submission yang bersaing mendapatkan hadiah utama raffle, yakni Rolex DateJust 41MM, Air Jordan 1 Retro High Trophy Room Chicago, Air Jordan 1 Retro High Union Los Angeles Black Toe dengan harga tebus hanya Rp 10.000.

“Program raffle Infinix berkolaborasi dengan Kick Avenue, Jakarta Fashion week dan Onic Heroez jadi salah satu rangkaian campaign Gaming Beast Hype Abis Infinix GT 20 Pro 5G yang memang selain memberikan pengalaman main game dengan performa tinggi, kami juga mengedepankan aspek hype fashion untuk para konsumen anak muda kami, terutama para gamer. Lewat program raffle dan first come first serve, kami memberikan kesempatan bagi para konsumen yang membeli produk Infinix GT 20 Pro 5g, ONIC Esports, dan Kick Avenue, untuk mendapatkan luxury fashion item dengan harga hanya Rp 10 ribu,” ujar Sergio Ticoalu selaku Head of Marketing Infinix Indonesia.

Setelah dilakukan secara online sejak 21 Mei 2024, program raffle dan FCFS (first come first serve) secara offline dilakukan pada Jumat (24/05/2024) kemarin. Selamat event berlangsung, tampak ratusan orang yang mengantre sejak jam 12.00 WIB. Para konsumen yang datang ke Hypequarter mengantri untuk membeli berbagai hype item seperti Infinix GT 20 Pro 5G, Infinix TWS XE27, Infinix Watch GT Pro, Infinix Power Bank XP05, jersey ONIC Esports, serta apparel dari Kick Avenue.

Selama event FCFS berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias untuk membeli hype item yang disediakan Kick Avenue. Setiap item yang dibeli dapat ditukarkan dengan kupon raffle yang diundi pada hari yang sama.

Sebagai gambaran, program raffle yang dilakukan Infinix dan Kick Avenue ini bukan yang pertama kalinya dilakukan. Pada momen peluncuran Infinix GT 10 Pro tahun 2023, para konsumen yang membeli merchandise ONIC Esports, berkesempatan mendapatkan beragam sepatu mewah dari Kick Avenue.

Bagi yang ketinggalan momen raffle, konsumen tetap dapat membeli Infinix GT 20 Pro 5G . Smartphone gaming ini dijual dalam dua varian RAM yakni 8GB dan 12GB. Khusus untuk varian 12GB /256GB RAM/ROM akan tersedia secara eksklusif via Official Infinix Store di Shopee dengan harga Rp 4.699.000. Sementara varian 8GB/256GB RAM/ROM akan dijual di platform ritel offline dengan harga Rp 4.399.000.