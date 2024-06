Xiaomi Redmi 13 Meluncur di Indonesia, Ada Fitur Auto Glow Up dengan Kamera 108 MP

ERA.id - Smartphone baru keluaran Xiaomi Indonesia, Redmi 13 membawa fitur "auto glow up" bagi penggunanya dengan dukungan kamera utama 108 MP.

Product Marketing Manager Xiaomi Indonesia Rendy Tonggo menjelaskan, ponsel yang satu ini dirancang khusus untuk mereka yang aktif di kehidupan sehari-hari dan media sosial, terlebih bagi anak muda dan orang berjiwa muda yang menginginkan ponsel dengan kamera mumpuni untuk konten media sosial.

"Redmi 13 ini kita membawa pesan berbeda yaitu auto glow up. Ada fitur menarik di redmi 13 yang bikin teman-teman kalau bikin konten itu jadi auto glow up," ujar Rendy dalam peluncuran ponsel tersebut di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Redmi 13 hadir dengan berbagai fitur unggulan yang mendukung kebutuhan konten kreator untuk tampil semakin "glow up".

Salah satu fitur utama adalah kamera 108 MP, yang merupakan kamera dengan resolusi tertinggi di lini Redmi. Kamera ini mampu menghasilkan foto yang cerah di segala kondisi.

Selain itu, terdapat juga kamera makro 2 MP yang memungkinkan pengguna mengambil gambar close-up dengan detail tajam.

Untuk pengalaman fotografi yang lebih menyenangkan, Redmi 13 dilengkapi dengan fitur 3x in-sensor zoom yang memungkinkan pengguna mengambil foto dengan framing yang berbeda, seperti ultra wide atau zoom.

Adapun kamera selfie pada ponsel ini berukuran 13 MP dengan tambahan fitur soft light ring, memberikan pencahayaan halus yang membuat wajah tampak lebih cerah.

Tidak ketinggalan, mode malam (night mode) yang mampu menghasilkan foto lebih terang meskipun di kondisi minim cahaya.

"Glow up kit" yang disematkan pada Redmi 13 juga mencakup "fun camera filters" yang memberikan sentuhan artsy pada foto, layaknya hasil foto kamera analog yang kini sedang populer.

Redmi 13 dibekali RAM besar 8 GB yang dapat diekspansi dengan virtual memory RAM sebesar 8 GB. Ruang penyimpannya tersedia dalam dua pilihan, yaitu 128 GB dan 256 GB, yang dapat diperbesar menggunakan micro SD.

Dari segi performa, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra yang sudah mendukung kamera 108 MP. Sistem operasinya menggunakan Xiaomi Hyper OS, menjadi produk Redmi pertama yang mengadopsi sistem ini.

"Redmi 13 adalah produk Redmi pertama yang sudah mendapat Hyper OS out of the box. Jadi tidak perlu update-update lagi," kata Rendy.

Untuk layarnya, Redmi 13 berukuran 6,79 inci FHD+ dengan refresh rate 90 Hz, serta dilindungi oleh Corning Gorilla Glass yang tahan benturan dan goresan. Desain belakang ponsel ini menggunakan Glass back design, menambah kesan premium.

Pengisian daya ponsel ini juga cepat dengan dukungan 33 W charger yang mampu mengisi baterai berkapasitas 5030 mAh dari 0 hingga 100 persen hanya dalam 40 menit.

Redmi 13 tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu Sandy Gold, Ocean Blue, dan Midnight Black. Ponsel ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan debu dan cipratan air.

Ponsel ini hadir dengan dua varian dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB dijual seharga Rp1.999.000, sedangkan varian RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB dibanderol Rp2.199.000.