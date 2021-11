Spesifikasi Smartphone Realme 8i dan C25Y, Ultra Smooth Ultra-Powerful

ERA.id - Brand Tech Trendsetter, realme Indonesia, meluncurkan realme 8i, smartphone 120Hz paling terjangkau. Dalam acara peluncuran bertajuk “Ultra-Smooth. Ultra-Powerful", kedua produk tersebut menerima pembaruan besar yang akan menjadi pilihan terbaik dalam kisaran harganya masing-masing.



“Bagi realme, tahun 2021 merupakan tahun dengan lompatan performa dan desain yang serba trendsetting. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan realme 8i sebagai smartphone 120Hz yang belum pernah ada di kisaran harga di bawah Rp 3 juta sebelumnya, serta memperkenalkan chipset 4G paling mutakhir dan powerful dari MediaTek yaitu Helio G96. realme 8i didefinisikan sebagai smartphone ultra-smooth dan ultra-powerful menetapkan standar bagi smartphone mid-range. Selain itu, kami melakukan pembaruan pada kamera realme C25Y dengan menghadirkan kamera tertinggi dan pertama di seri entry-level realme, 50MP AI Camera dan chipset powerful dari Unisoc, dilengkapi baterai 5000mAh untuk menghadirkan performa seharian,” ungkap Palson Yi – Marketing Director realme Indonesia.



Layar Besar Dengan 120Hz Ultra-Smooth Display - realme 8i memiliki refresh rate 120Hz yang imersif, dengan harga mulai dari Rp 2,399,000. Refresh rate yang tinggi pada realme 8i juga mampu mengatur kecerahan terendah hingga 1 nit pada layar FHD 6,6 inci. Memastikan bahwa anak muda mendapatkan tampilan layar terbaik dan pengalaman smartphone yang interaktif, realme 8i juga menyediakan sensor sidik jari samping serta fitur pengenalan wajah.



Realme C25Y (Dok. realme)



Fotografi Smartphone Terbaik dengan 50MP AI Triple Camera – realme 8i memiliki Realme 8i, Spesifikasi Smartphone Realme C25Y, 50MP AI Triple Camera dengan kombinasi lensa utama 50MP (f/1.8) bersama dengan lensa B&W dan lensa Makro untuk fotografi smartphone terbaik, baik siang maupun malam. Sementara itu, kamera selfie 16MP yang dilengkapi dengan fitur kecantikan AI, mode HDR, mode potret, dan fitur Panoselfie, dapat membantu Anda mengambil selfie yang lebih luas. Secara keseluruhan akan memberikan Anda pengalaman kamera terbaik di kelasnya.



Baterai Besar 5000mAh yang Bertahan Sepanjang Hari - realme 8i memiliki baterai besar 5000mAh sehingga Anda dapat menikmati penggunaan non-stop, kapan pun Anda mau. Menurut pengujian realme Lab, realme 8i dapat bertahan selama 28 hari dalam mode siaga. Terus menerus 47 jam untuk menelepon, 40 jam untuk bermain musik, 11 jam di YouTube atau 8 jam untuk MLBB. Selain menghemat daya, realme 8i juga dibekali fast charging 18W, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi daya baterai smartphone hingga 50%.



Warna dan Desain yang Trendsetting - realme 8i hadir dalam dua warna trendsetting: Space Purple dan Space Black. Desainnya sangat futuristik, terinspirasi oleh gaya hidup sehari-hari generasi muda dengan konsep desain mengalir. Untuk Space Black, bukan hanya warna biasa karena disetel dengan baik puluhan kali dan ditambahkan 5% warna coklat ke hitam. Adapun Space Purple merupakan warna sangat populer tahun ini untuk anak muda trendi. Dengan konsep desain mengalir yang sama, warnanya terlihat seperti galaksi ungu yang mempesona. Sebuah statement sempurna untuk penampilan trendi harian Anda.



Kualitas Nyata Terbalut Bodi Mulus dan Ramping - Aspek ultra-smooth juga tercermin dari bodi realme 8i. Dengan ketipisan hanya 8,5mm dan berat 194gr, realme 8i terasa kokoh di tangan anak muda. Karena terkenal memiliki standar kualitas industri tinggi, realme 8i diproduksi di fasilitas manufaktur realme sendiri untuk memastikan bahwa setiap sisi smartphone dibuat secara menyeluruh untuk mencapai kualitas rancang bangun yang baik, dari penampilan luar hingga koneksi antara bingkai di dalamnya, realme selalu berusaha untuk memberikan smartphone yang nyaman namun mulus ketika digenggam.



50MP AI Triple Camera pertama di realme C Series - realme C25Y adalah Seri C pertama dari realme yang membawa 50MP AI Triple Camera, piksel tertinggi yang pernah ada dalam jajaran C series. Sebagai smartphone pertama di realme C Series yang menampilkan mode 50MP, realme C25Y menghadirkan pemotretan foto yang lebih jelas, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan foto piksel besar hingga 8160*6144. Pengaturan tiga kamera dilengkapi dengan lensa B&W, lensa makro dan berbagai fitur fotografi lainnya dirancang untuk membantu kaum muda menangkap momen sehari-hari dan mempostingnya di media sosial.



Prosesor Unisoc T610 yang Powerful untuk Beraktivitas Seharian - realme C25Y sepenuhnya didukung oleh Unisoc T610 yang memiliki proses produksi 12nm yang dapat meningkatkan kinerja smartphone hingga 25% berkat desain arsitektur Arm DynamIQ yang terdiri dari dua core A75 1.8GHz dan enam core CPU A55 1.8GHz. GPU berkinerja tinggi Arm G52 3EE 2-Core meningkatkan pengalaman bermain game di realme C25Y. Unisoc T610 berkinerja lebih cepat di awal mengakses aplikasi. Aplikasi cold start mengacu pada keseluruhan proses, dengan mengklik ikon aplikasi lebih cepat tanpa harus mengulang proses buka Kembali dari awal.



Baterai Mega 5000mAh yang Tahan Sepanjang Hari dan Pengisian Cepat 18W – gunakan realme C25Y sepanjang hari tanpa henti berkat baterai mega 5000mAh dan Super Power Saving Mode dalam kondisi baterai lemah. Baterai mega-nya dapat bertahan hingga 48 hari dalam mode siaga, sementara Super Power Saving Mode dapat melakukan panggilan telepon 2 jam, lebih dari satu jam penggunaan WhatsApp sebelum pengguna harus kembali mengisi daya. Ketika baterai habis, pengisian cepat 18W akan membantu memulihkan daya untuk satu hari penuh penggunaan.



Layar Besar 6,5 inci dengan Pemindai Sidik Jari Instan– selain baterai mega, seri realme C juga dikenal dengan layarnya yang besar. realme C25Y menawarkan layar 6,5 inci yang imersif dengan rasio layar-ke-bodi hingga 88,7% berkat desain mini-drop klasik. Dalam hal desain, realme C25Y mengadopsi desain estetika garis, yang memvisualisasikan estetika garis abstrak dan menghadirkan susunan "garis" serta "permukaan bertekstur" dengan metode desain. Di bagian belakang,, terdapat pula sensor sidik jari cepat untuk opsi keamanan dan ada pula fitur pengenalan wajah.









