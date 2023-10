Hadiri Ministerial Meeting KTT AIS Forum 2023, Menparekraf Sandiaga Uno Paparkan Soal Wisata Berkualitas

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting atau MM) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali Nusa Dua Conference Center 1, Bali, Selasa (10/10/2023).

Ini adalah pertemuan tingkat menteri ke-5 yang dilakukan oleh para menteri dari negara-negara pulau dan kepulauan. Terdapat tiga fokus pertemuan dalam AIS Forum 2023 yang mengusung tema "Fostering Collaboration, Enabling Innovation, for our Ocean and Our Future". Yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta solidaritas antarnegara pulau dan kepulauan.

Menparekraf Sandiaga mengatakan AIS Forum memiliki peranan penting sebagai wadah Indonesia berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan global. Termasuk di sektor pariwisata dimana perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang harus dapat diatasi bersama.

"Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan visi dan misi pariwisata Indonesia ke depan. Sehingga dibutuhkan kerja sama termasuk dari negara-negara pulau dan kepulauan dalam terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan tidak hanya di Indonesia tapi dunia," kata Menparekraf Sandiaga.

Di sisi lain, Menparekraf Sandiaga mengatakan, KTT AIS Forum 2023 semakin menunjukkan posisi Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan MICE (meeting, incentive, conference, exhibition) kelas dunia.

AIS Forum yang mengundang partisipasi dari 51 negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan sektor pariwisata di Indonesia khususnya Bali dalam mendukung kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

"AIS Forum 2023 kita harapkan dapat meningkatkan geliat sektor pariwisata dan tingkat hunian hotel di Bali," kata Sandiaga.

AIS Forum 2023 berlangsung hingga 11 Oktober 2023. Pertemuan tingkat menteri ini juga untuk mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum 2023 pertama yang dijadwalkan berlangsung esok, Jumat (11/10/2023). Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dan membuka secara langsung KTT AIS Forum 2023.