Gandeng Voice Institute Indonesia, Kemenparekraf Gencar Promosi Pariwisata Lewat Sulih Suara

ERA.id - Voice Institute Indonesia, sebuah institusi pela tihan yang berfokus pada industri suara (voice industry), kembali menggelar Wonder Voice of Indonesia.

Ini merupakan kerja sama antara Voice Institute Indonesia dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia, yang menjadi salah satu upaya untuk promosikan pariwisata dengan sulih suara.

"Kami berharap bisa ditemukan banyak talenta baru dengan suara unik dari para alumni Wonder Voice of Indonesia yang mengisi suara konten promosi pariwisata Indonesia bahkan banyak brand besar di Tanah Air," kata Menparekraf, Sandiaga Uno dalam keterangan persnya.

Seperti penyelenggarannya dua tahun lalu, rangkaian kegiatan Wonder Voice of Indonesia 2024 ini akan dibuka dengan program Wonder Voiceover Challenge yang akan dimulai dari tanggal 12 Juni hingga 2 Juli 2024.

Dari seluruh peserta yang mengikuti Wonder Voiceover Challenge akan dipilih 30 besar yang akan mengikuti program berikutnya; Wonder Voice From Home, workshop voiceover yang diselenggarakan secara online.

Dalam program tersebut, 30 peserta akan diseleksi lagi menjadi 20 finalis yang dapat mengikuti program terakhir, yaitu Wonder Voiceover Camp.

Pada workshop akhir ini, para finalis akan diberikan pembekalan dan materi serta praktik secara offline mengenai Voiceover, Audio Editing, dan Personal Branding.

Tujuan dari Wonder Voice of Indonesia 2024 adalah untuk mempromosikan pariwisata dan keanekaragaman budaya serta ekonomi kreatif yang terdapat di seluruh Indonesia lewat sulih suara (voiceover).

Sosialisasi Wonder Voice of Indonesia 2024, telah dilakukan di 2 (dua) kota besar Indonesia yaitu Makassar 25 - 27 Mei 2024 dan Bali 3 Juni 2024 lalu. Pada kegiatan ini, para peserta diberikan bimbingan dan juga kisi-kisi untuk mengikuti kompetisi voiceover terbesar di Indonesia ini.

Materi diberikan pun dipandu oleh Bimo Kusumo Yudo, Binta Nadhila, dan Dhanu Riza dari Voice Institute Indonesia.

“Besarnya animo pendaftar pada Wonder Voice of Indonesia sebelumnya menunjukkan bagaimana awareness mengenai voiceover sudah sangat berkembang, jika dibandingkan beberapa tahun lalu. Pada intinya perkembangan industri voiceover di Indonesia menawarkan peluang kerja bagi para voice talent profesional untuk berkembang dan memantapkan kariernya," ujar Bimo Kusumo Yudo, founder dari Voice Institute Indonesia.