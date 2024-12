Infinix Bikin Promo Spesial 12.12 untuk 3 Produk Barunya, Ini Dia!

ERA.id - Menyambut akhir tahun 2024, Infinix terus menghadirkan inovasi melalui peluncuran tiga produk terbaru pada 11 Desember 2024. Produk ini meliputi Infinix High-Speed Hair Dryer, Open Wearable Stereo ZLOOP 3 hasil kolaborasi dengan Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), serta varian terbaru dari seri Infinix HOT 50, yaitu Infinix HOT 50 Pro 8/256GB. Ketiga produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup modern, mulai dari perawatan rambut hingga gadget yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Memanfaatkan momen belanja akhir tahun 12.12, Infinix pun menawarkan berbagai benefit tambahan bagi konsumen yang ingin membeli tiga produk akhir tahun unggulan ini, mulai dari potongan harga untuk setiap varian, hingga voucher diskon tambahan. Benefit yang ditawarkan Infinix yaitu:

● Diskon Rp100.000 untuk Infinix HOT 50 Pro 8/256GB

● Diskon Rp50.000 untuk Infinix High-Speed Hair Dryer

● Voucher cashback hingga 10% untuk pengalaman belanja yang lebih hemat.

● Voucher diskon tambahan hingga 12% yang berlaku selama periode promo.

● Gratis ongkir ke seluruh Indonesia, membuat belanja lebih nyaman tanpa biaya tambahan.

Untuk harga spesial Infinix High Speed Hair Dryer, dan Infinix HOT 50 Pro, hanya berlaku di 12 Desember 2024, sedangkan promo menarik lainnya dapat dinikmati konsumen hingga 15 Desember 2024. Promo spesial Infinix 12.12 ini dapat dinikmati di seluruh platform e-commerce mitra Official Store Infinix Indonesia, termasuk Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, Blibli, dan Akulaku. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan produk inovatif dari Infinix dengan harga terbaik.

Tiga produk akhir tahun terbaru Infinix

Ketiga produk terbaru Infinix hadir dengan beragam keunggulannya yang bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan konsumen. Infinix High Speed Hair Dryer menjadi produk beauty tech pertama dari Infinix yang menawarkan efisiensi dan kepraktisan dalam merawat rambut. Infinix HOT 50 Pro menjadi smartphone terbaru dari seri HOT 50 yang unggul di layar dan durabilitas. Terakhir, ada ZLOOP 3 yang menjadi perangkat OWS pertama Infinix yang unggul di desain yang ergonomis dan output audio yang maksimal.

Infinix High Speed Hair Dryer

Sebagai produk beauty tech pertama Infinix di Indonesia, Infinix High-Speed Hair Dryer menghadirkan perawatan rambut dengan harga terjangkau namun tetap dengan fitur premium di kelasnya. Ditenagai aliran udara 115.000rpm dan 200 juta ion negatif, produk ini membantu menjaga kelembapan dan kilau alami rambut. Dengan 12 mode temperatur cerdas dan nozzle magnetik, hair dryer ini memberikan fleksibilitas maksimal sesuai kebutuhan pengguna.

Dengan desain ringan dan stylish, serta teknologi Ultra Silent 64db, Infinix High-Speed Hair Dryer menawarkan kenyamanan saat digunakan. Produk ini tidak hanya memberikan fungsionalitas tinggi, tetapi juga praktis dan mudah dibawa kemana saja. Bisa didapatkan dengan harga spesial Rp 449.000 (harga normal Rp 499.00) pada 12 Desember 2024, menjadikannya pilihan cerdas untuk perawatan rambut dengan kualitas premium.

Infinix HOT 50 Pro 8/256GB

Sebagai bagian dari seri HOT 50, Infinix HOT 50 Pro hadir dengan prosesor tangguh MediaTek Helio G100 dan teknologi Infinix AI ∞ Now for All, memberikan pengalaman entertainment termasuk gaming, produktivitas, dan multitasking yang mulus, cerdas, dan hemat daya. Dengan sertifikasi TÜV SÜD 60-Month Fluency, Infinix HOT 50 Pro juga menjamin kinerja optimal lebih lama hingga lima tahun dan seterusnya.

Dilengkapi layar AMOLED FHD+ 120Hz dengan in-display fingerprint sensor, perangkat ini menawarkan visual tajam dan keamanan yang nyaman. Baterai 5000mAh dengan 33W Advanced FastCharge serta fitur NFC melengkapi kebutuhan modern. Tersedia dengan harga spesial Rp 2.099.000 (harga normal Rp 2.199.000) pada 12 Desember 2024, Infinix HOT 50 Pro siap menjadi pilihan terbaik di kelasnya.

Headset OWS Infinix ZLOOP 3

Memperluas portfolio perangkat IoT, Infinix untuk pertama kalinya merilis headset open wireless stereo (OWS), ZLOOP 3. Berkolaborasi dengan IP gaming kenamaan Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), ZLOOP 3 menawarkan desain open-ear yang ringan membuatnya aman ketika sedang digunakan di telinga pengguna.

ZLOOP 3 hadir dengan speaker driver yang sudah di-tuning khusus untuk menghasilkan suara HiFi. Belum lagi, AI Noise Cancelling yang meningkatkan pengalaman mendengarkan lagu yang mendekati suara aslinya.