Indikator Trading Populer yang Banyak Digunakan Trader

ERA.id - Trading membutuhkan kemampuan membaca pergerakan harga sebelum mengambil keputusan. Karena grafik dapat bergerak cepat dan menampilkan banyak informasi, trader menggunakan indikator sebagai alat bantu untuk melihat tren, momentum, dan perubahan harga. Indikator juga membantu menyaring informasi agar trader tidak hanya mengandalkan perkiraan.

Bagi pemula, stockity web dapat menjadi salah satu tempat untuk mengenal aktivitas trading secara lebih praktis. Namun, memahami fungsi indikator tetap penting agar trader tidak sekadar mengikuti sinyal tanpa mengetahui alasannya. Setiap indikator memiliki kegunaan yang berbeda, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan strategi trading.

Indikator yang Sering Digunakan Trader

Tidak semua indikator perlu digunakan secara bersamaan. Pemilihan indikator yang tepat juga dapat membuat analisis lebih sederhana dan terarah.

a. Moving Average

Moving Average atau MA digunakan untuk melihat arah tren dengan menghaluskan pergerakan harga. Harga yang berada di atas MA dapat menunjukkan kecenderungan naik, sedangkan harga di bawah MA dapat menunjukkan tekanan turun. Periode MA dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan timeframe analisis.

b. RSI

Indikator ini kerap dipergunakan untuk melihat momentum maupun kekuatan pergerakan pada skala 0-100. Indikator tersebut kerap dipergunakan untuk mengetahui terkait kondisi jenuh beli (overbought) serta oversold (jenuh jual) di dalam aktivitas trading.

c. MACD

indikator ini dipergunakan melihat arah serta momentum pergerakan harga lewat hubungan dua rata-rata pergerakan. Nantinya trader bisa melihat persilangan diantara garis MACD serta signal line guna mengetahui kemungkinan adanya perubahan momentum maupun arah tren yang terjadi.

Di dalam stockity trading, sebaiknya indikator dipergunakan menjadi alat bantu, tidak sebagai satu-satunya dasar di dalam pengambilan keputusan. Masing-masing indikator mempunyai kelebihan dan kekurangan, jadi pemakaiannya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di pasar.

Pilih yang paling sesuai kebutuhan

Ada baiknya trader pemula tidak mempergunakan terlalu banyak indikator di dalam satu grafik. Pilih yang paling mudah dipahami serta sesuai tujuan dan juga timeframe trading. Jika terlalu banyak indikator akan membuat grafik menjadi membingungkan. Jika ingin menggunakan beberapa indikator, pilihlah yang memiliki fungsi berbeda agar bisa saling melengkapi sehingga pemanfaatannya akan jauh lebih maksimal bagi para trader.

Jadi sebenarnya, indikator hanya merupakan alat bantu saja. untuk keputusan trading tetap harus mempertimbangkan beberapa hal seperti strategi, kondisi pasar, serta manajemen risiko supaya tidak hanya bergantung kepada satu sinyal yang ada.