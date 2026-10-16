5 Aktivitas di Singapura Saat Berlibur

ERA.id - Liburan ke Singapura dapat diisi beragam aktivitas, dari petualangan di hutan hingga menikmati kota dari ketinggian. Perjalanan juga dapat dimulai dari berbagai kota asal. Dari Aceh, tiket pesawat banda aceh jakarta umumnya berakhir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang melayani rute ke Singapura. Dari Surabaya, tiket pesawat surabaya singapore menghubungkan Bandara Juanda dan Changi sekitar 2 jam 20 menit dengan pilihan penerbangan langsung.

1. Kanopi di Rainforest Wild Adventure

Rainforest Wild Adventure memadukan wisata satwa dengan aktivitas fisik di antara pepohonan hutan hujan Mandai. Taman yang sebelumnya bernama Rainforest Wild ASIA ini memiliki zona EAST dan WEST, dengan sembilan aktivitas petualangan dan 58 spesies hewan. Anda dapat mencoba Canopy Glider, Ravine Swing, dan Canopy Jump. Saat zona WEST diluncurkan, Canopy Jump berada pada ketinggian 20 meter.

Taman buka setiap hari pukul 09.00 hingga 18.00, dengan waktu masuk terakhir pukul 17.00. Sepatu tertutup wajib digunakan untuk aktivitas petualangan. Karena tidak ada stasiun MRT tepat di depan lokasi, pengelola menyediakan Mandai Khatib Bus yang umumnya berangkat dari Stasiun Khatib.

2. Satwa Nokturnal di Night Safari

Night Safari memberi kesempatan mengamati satwa nokturnal pada malam hari. Kawasan ini dihuni lebih dari 900 hewan nokturnal dan memiliki empat jalur jalan kaki. Anda dapat menyusurinya dengan berjalan kaki atau naik trem Safari Adventure yang dilengkapi komentar audio. Tersedia pula presentasi satwa serta sesi memberi makan badak India.

Night Safari buka setiap hari pukul 18.00 hingga 24.00, dengan waktu masuk terakhir pukul 23.15. Trem dan jalur jalan kaki mulai beroperasi pukul 19.00. Kunjungan malam dapat dipadukan dengan agenda siang di kawasan Mandai, karena Rainforest Wild Adventure tutup pukul 18.00, tepat ketika Night Safari mulai buka.

3. Kehidupan Laut di Singapore Oceanarium

Singapore Oceanarium di Pulau Sentosa menghadirkan wisata laut berskala besar dan dibuka kembali pada 24 Juli 2025. Di dalamnya terdapat 22 zona tematik serta panel pandang selebar 36 meter. Zona-zona tersebut menampilkan habitat laut dalam, lautan prasejarah, ekosistem bakau interaktif, hingga rekonstruksi ekosistem whale fall.

Oceanarium umumnya buka setiap hari pukul 10.00 hingga 19.00. Sebagai estimasi, tiket dewasa untuk wisatawan sekitar S$50 pada hari biasa. Dari Stasiun HarbourFront, perjalanan dapat dilanjutkan ke Pulau Sentosa dengan Sentosa Express, dengan tarif kereta dari daratan sekitar S$4.

4. Cloud Forest dan Flower Dome di Gardens by the Bay

Cloud Forest dan Flower Dome menawarkan pengalaman berbeda dalam satu kawasan Gardens by the Bay. Cloud Forest berbentuk gunung yang diselimuti tanaman eksotis dari berbagai belahan dunia, dengan air terjun setinggi 35 meter. Flower Dome memajang sembilan taman berisi tanaman dari kawasan sejuk dan kering. Tiket kategori termurah untuk Flower Dome mulai dari sekitar S$8.

Kedua rumah kaca ini buka setiap hari pukul 09.00 hingga 21.00. Untuk akses langsung, Anda dapat turun di Gardens by the Bay Exit 1 pada jalur Thomson-East Coast Line. Pilihan lain adalah turun di Stasiun Bayfront Exit B, lalu mengikuti jalur bawah tanah menuju jembatan masuk.

5. Marina Bay dari SkyPark Observation Deck

SkyPark Observation Deck menawarkan sudut pandang dari ketinggian ke kawasan Marina Bay dan Gardens by the Bay. Di dek ini terdapat pameran bertema Skyline Singapore, dan pada malam hari pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan cahaya. Kios camilan dan minuman tersedia setiap hari, tetapi pembeliannya dibayar terpisah dari tiket masuk.

Kunjungan dibagi menjadi sesi non-peak pukul 09.30 hingga 16.30, dengan masuk terakhir pukul 16.00, dan sesi peak pukul 17.00 hingga 22.00, dengan masuk terakhir pukul 21.30. Estimasi tiket dewasa sekitar S$35 sampai S$40. Dari Exit C atau D Stasiun Bayfront, dek dapat dicapai dengan berjalan kaki sekitar 10 menit.

Kelima aktivitas tersebut menawarkan pilihan beragam, dari petualangan kanopi hingga wisata laut, rumah kaca, dan dek observasi. Jam buka yang tercatat berada antara pukul 09.00 dan 24.00, sehingga agenda siang dan malam dapat disusun berurutan.

Tiket Pesawat dan Atraksi Singapura lewat Traveloka

Traveloka dapat digunakan untuk menyiapkan perjalanan ke Singapura, mulai dari tiket pesawat hingga tiket atraksi. Untuk penerbangan, tersedia halaman rute Banda Aceh–Jakarta dan Surabaya–Singapore yang memuat jadwal serta harga. Pada rute Surabaya–Singapore terdapat pilihan penerbangan langsung. Traveloka juga menyediakan opsi pengajuan reschedule dan refund sesuai ketentuan tiket.

Tiket atraksi Singapura juga dapat disiapkan melalui Traveloka sebelum keberangkatan, mencakup Singapore Oceanarium, Gardens by the Bay, dan SkyPark Observation Deck. Harga Gardens by the Bay tercantum mulai dari sekitar USD 8, sedangkan SkyPark Observation Deck mulai dari sekitar USD 27. Harga tersebut merupakan batas bawah varian tiket, sehingga tarif dewasa pada tanggal kunjungan Anda dapat berbeda.