Viral, Beredar Rekaman Suara Pertengkaran Ferdy Sambo dan Istrinya di Magelang yang Sebabkan Brigadir J Dibunuh, Benarkah?

ERA.id - Sebuah akun Tiktok mengunggah video berbentuk slide show foto-foto Ferdy Sambo dan istrinya yang diambil dari pencarian internet.

Dalam video tersebut terdapat audio pertengkaran yang diklaim merupakan pertengkaran Ferdy Sambo dengan Putri Candrawathi saat di Magelang yang menyebabkan pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta.

Dikutip dari Turnbackhoax.id, berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan hasil editan dengan menambahkan audio yang memperdengarkan pertengkaran seorang laki-laki dan perempuan.



Audio yang mencul pada video tersebut nyatanya merupakan dialog dari film Layangan Putus.



Rekaman dalam versi asli dapat dilihat di kanal YouTube milik WeTV Indonesia yang diunggah awal tahun lalu.



Judulnya berbunyi, Layangan Putus | Eksklusif Video Part1 One Take It’s My Dream | WeTV Original.



Rekaman itu dapat didengarkan pada video yang merujuk waktu 2 menit 21 detik. Percakapan tersebut dibawakan oleh dua aktor kawakan, yakni Reza Rahadian dan Putri Marino.