Tulisan Karangan Bunga untuk Bharada E di PN Jaksel: Keep Spirit Icad hingga #SaveBharadaE

ERA.id - Deretan karangan bunga menghiasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan saat gelaran sidang dugaan kasus pembunuhan Brihadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Selasa (18/10/2022).



Karangan-karangan itu bukan untuk Brigadir Yosua, melainkan dukungan kepada Bharada Richard Eliezer alias Bharada E.



"Fans Bharada Eliezer Universal. Kami dari fans Bharada E universal akan tetap mendukungmu dan selalu mendoakanmu yang terbaik," tulis salah satu karangan bunga.

Karangan bunga untuk Bharada E (Ilham Apriyanto/Era.id)





"Keep spirit Icad. We always support and God bless you. #TorangdengIcad. #SaveBharadaE," tulis karangan bunga lainnya.



Tak hanya karangan bunga, selama persidangan berlangsung, sejumlah orang yang mengklaim sebagai fans Richard pun turut hadir.



Mereka berharap Bharada E jujur dan jangan takut untuk kebenaran. Fans Bharada E dari berbagai daerah ini berharap Bharada E bebas atau hukumannya diringankan.

Sejumlah wanita yang mengaku fans Bharada E (Ilham Apriyanto/Era.id)





"Tadi kami nangis waktu Icad minta maaf, terharu lah kami," kata salah seorang fans.

Seperti diketahui, Richard menjadi menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.



Bharada E didakwa lakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.



Dalam dakwaan, Richard menghabisi nyawa rekan sejawatnya itu atas perintah atasannya yaitu mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.



Bharada E disebut tidak menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J.