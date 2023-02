David GadgetIn Protes Fotonya Dipakai Media Asing untuk Kasus Mario Dandy

ERA.id - Reviewer gadget David GadgetIn protes gara-gara fotonya dipakai media asing untuk menggambarkan pelaku penganiyaan berat, Mario Dandy Satriyo.

"Kalau yang nulis emang ngikutin cerita anak Rubicon, pasti tau mukanya kayak gimana," tulis David di akun Instagram-nya, Minggu (26/2/2023) sambil mencantumkan gambar berita yang salah mencantumkan foto dirinya.

Unggahan di akun Instagram @Gadgetins

Ia lalu mempertanyakan apakah penulis berita tersebut mengikuti kasus penganiayaan David oleh anak pejabat pajak eselon III atau tidak.

"Lah ini gambar ilustrasinya aja salah. Yg nulis beneran tau apa yg dia tulis ga sih, atau pake ChatGPT doang?" Tulisnya sambil menunjukkan emotikon sedih.

Berita tentang penganiayaan itu tayang pada hari Sabtu (25/2/2023) di The Strait Times dengan judul Indonesian youth’s attack on girlfriend’s ex-lover exposes his public servant dad’s unexplained wealth.

Dalam foto sampulnya, The Strait Times menampilkan foto David GadgetIn dengan keterangan foto "Seorang Mahasiswa, Mario Dandy Satriyo telah ditangkap atas serangannya terhadap kekasih mantan pacarnya".

Setelah banyak yang memprotes, The Strait Times telah mengubah foto David GadgetIn dan menggantinya dengan foto Mario Dandy.

Sebelumnya, berita penganiyaan oleh Mario Dandy viral selama berhari-hari di media sosial. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka setelah memukuli korban bernama David yang merupakan mantan kekasih pacarnya.