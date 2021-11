Sirkuit Mandalika Diguyur Hujan Deras hingga Banjir, Netizen: Ini Sirkuit untuk Balapan Motor atau Balapan Kecebong?

ERA.id - Start balapan kedua World Superbike di Sirkuit Pertamina Mandalika ditunda menyusul hujan deras pada Minggu (21/11/2021) sore.



Situasi itu persis dengan apa yang terjadi dengan Race 1, yang seharusnya digelar pada Sabtu pukul 15:00, namun ditunda karena cuaca buruk sebelum diundur ke Minggu dan Superpole Race dibatalkan.



Para pebalap telah berjajar di grid, namun lima menit jelang warm-up lap, race director memutuskan untuk menunda Race 2 karena hujan.



Live 📡: Another #WorldSBK Delay ⚠️ Heavy rain has started and Race 2 has had to be delayed for now. Watch live for more information as it comes ☔️https://t.co/9ZB2wHMcG8