Viral Aksi Ritual Pawang Hujan Rara di Mandalika, Fabio Quartararo Ikutan Bereaksi

ERA.id - Kondisi terakhir di Sirkuit Internasional Mandalika masih diguyur hujan deras, Minggu (20/3/2022). Balapan kelas premier MotoGP pun harus ditunda, di mana sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pukul 15.00 WITA.



Hujan lebat mengguyur Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok, NTB pada Minggu sore sehingga menunda start balap MotoGP Grand Prix of Indonesia.



Gerimis mulai turun di akhir balap Moto2 dan semakin lebat menuju pukul 15:00 WITA, jadwal semula start GP Indonesia.



