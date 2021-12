Momen Pangeran William Temui Pengungsi Afghanistan Usai Negaranya Direbut Taliban

ERA.id - Pangeran William mengunjungi kota Leeds di utara Inggris untuk bertemu dengan para pengungsi Afghanistan. Para pengungsi itu baru saja dievakuasi setelah kekuasaan direbut oleh Taliban.



Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (30/11/2021) di kota Leeds di utara Inggris. Pangeran William meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan kisah para pengungsi yang melarikan diri ke Inggris.



"Orang-orang Yorkshire, bersama dengan ribuan orang di seluruh Inggris, memberikan dukungan penting bagi mereka yang baru saja dievakuasi dari Afghanistan," kata William dalam keterangannya di Twitter.



In Leeds today to celebrate the welcoming, diverse, resilient communities across the nation who are coming together to support those in need.



The people of Yorkshire, along with thousands across the UK, are providing vital support to those who have recently evacuated Afghanistan pic.twitter.com/aUqBPEg5NJ