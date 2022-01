Viral Tagar #TangkapFerdinand, Ketua KNPI Haris Pertama: Kau Memang Selalu Buat Gaduh Ferdinand Hutahaean!

ERA.id - Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean kini sedang mendapat kecaman dari warganet gara-gara cuitannya hingga viral di media sosial.



Sebelumnya heboh cuitannya yang berbunyi "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa Maha Segalanya". Gara-gara cicitan (tweet) tersebut, Ferdinand dituding sedang menistakan Tuhan bagi pemeluk agama Islam.



Ketua KNPI Haris Pertama pun angkat bicara. Ia menilai cuita Ferdinand Hutahaean membuat gaduh.



Kau memang selalu BUAT GADUH. Ingat @FerdinandHaean3 jangan buat konflik SARA !!! Saya dan Pemuda Indonesia akan berjuang untuk lo masuk Penjara agar Indonesia DAMAI. @DivHumas_Polri #TangkapFerdinand #tegakkankeadilan pic.twitter.com/0bZMduqlVN — Haris Pertama (@knpiharis) January 4, 2022





Ferdinand pun mengakui, kalau statusnya di Twitter @FerdinandHaean3 tersebut sedang ramai dibahas banyak orang hingga akhirnya dia menghapus cuitannya tersebut.

Dia pun merasa perlu memberikan klarifikasi mengapa sampai membuat cuitan seperti itu.



"Bahwa cuitan saya itu kisahnya saya tidak sedang menyasar kelompok tertentu, agama tertentu, orang tertentu, atau kaum tertentu, tetapi saya dalam kondisi down kemarin saya juga hampir pingsan, saya tidak perlu bercerita masalah saya," kata Ferdinand kepada ERA.id, Rabu (5/1/2022).



Menurut eks politikus Partai Demokrat tersebut, status Allahmu lemah, Allahku luar biasa itu merupakan dialog imajiner antara pikiran dan hatinya. Dia menekankan, cicitan itu tidak dimaksudkan untuk menjelekkan kelompok agama tertentu.



"Bahwa ketika pikiran saya down saya berkata kepada saya, 'Hei Ferdinand, kau akan hancur, Allahmu lemah tidak akan bisa membela kau', tetapi hati saya berkata, 'Oh tidak, pikiran Allahku kuat, Allahku tidak perlu dibela, saya harus kuatlah' kira-kira seperti itu intinya," kata Ferdinand.





