Habib Ba'agil Mengaku Bela Pemerintah Meski Salah, Novel Bamukmin: Innalilahi, Semoga Tidak Jadi Habib Jahil

ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengkiritik pernyataan Habib Husein Ba'agil yang mengaku pro terhadap pemerintah.



Novel menyayangkan ada ulama yang menyatakan hal tersebut dan berani mengaku mewakili para habib.



Dia juga meminta para habib untuk menegur Habib Husein Ba'agil yang menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.



