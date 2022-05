Ketok Tarif Parkir Liar hingga Rp50 Ribu di Area Mercusuar Anyer, Polisi Amankan 3 Orang Termasuk ASN Kemenhub

ERA.id - Satgas Saber Pungli Polres Cilegon mengamankan tiga orang terkait dugaan pungli parkir di area Mercusuar Anyer, Banten. Ketiganya diduga memberlakukan tarif parkir senilai Rp50 ribu per mobil dan Rp20 ribu untuk sepeda motor.



Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono, mengatakan salah seorang di antaranya adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Dirjen Hubla Kemenhub RI. Ketiga orang tersebut adalah AP (53), MY (43), dan AA (39).



Lanjutnya AP berstatus ASN dengan jabatan penjaga atau operator Mercusuar Distrik Kelas I Tanjung Priuk, Dirjen Hubla Kemenhub RI. Sedangkan MY dan AA adalah juru parkir di area Mercusuar Anyer.



