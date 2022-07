Dibilang Terlalu Tua Jadi Presiden, Trump Ungkap Musk Pernah Mohon Proyeknya Disubsidi: Kalo Saya Minta Berlutut Pasti Mau..

ERA.id - Mantan Presiden AS Donald Trump telibat aksi saling ejek dengan CEO Tesla Inc, Elon Musk di media sosial, Selasa (13/7/2022).



Musk mengatakan bahwa Trump sudah terlalu tua untuk menjadi presiden AS berikutnya dan Trump perlu "berlayar menuju matahari terbenam" (sail into the sunset).



"Sail into the sunset" adalah judul lagu yang pernah dipopulerkan oleh kelompok vokal The Platters di AS yang dirilis pada 1960.



