Sukses Mewujudkan Impiannya, Inilah Alasan Cathy Sharon Bangun Bisnis Kosmetik

ERA.id - Jarang tampil dilayar kaca, artis Cathy Sharon kini sibuk dengan bisnis kosmetiknya, yakni Sada by Cathy Sharon. Kakak Julie Estelle ini merasa senang karena sukses mewujudkan impiannya mempunyai produk makeup sendiri.



Cathy Sharon mengatakan bahwa dirinya sudah melewati berbagai rintangan selama berkarier didunia entertain. Maka dari itu, ia memutuskan untuk terjun ke bisnis kosmetik yang didirikan sejak 2019.



"Anak-anak sehat. Sudah puluhan tahun di dunia entertainment, dari presenter, akting film, sinetron semua aku coba. Kita melewati banyak transformasi cukup banyak ya, sampai saya punya anak," ujar Cathy Sharon saat ditemui di Plaza Senayan, Jl Asia Afrika, Tanah Abang pada Selasa (23/8/2022).



"Didunia entertainment dan gue sudah single mom, gue merasa kayaknya enggak memberikan waktu maksimal ke anak gue. Jadi, saat itu gimana caranya punya income yang sustainable ya dengan bisnis," lanjutnya.



Selain itu, perempuan berusia 39 tahun ini juga suka melakukan makeup. Maka dari itu, Cathy memutuskan untuk membuat bisnis makeup. Namun, ia merasakan lika-liku selama menjalani bisnis.



"Karena makeup artis setiaphari. Gue setiap FTV sering makeup sendiri. Karena gue males bangun pagi, jadi gue makeup dimobil, biar langsung syuting," ucapnya.



"Jadi, gue belajar makeup. I think gue pikir ini bisnis gue kuasain. This is not easy, banyak belajarnya, kerja bareng (partner bisnis). Sometime ada challenge, hardship" lanjutnya.