Keren, Tiga Mahasiswa Universitas Indonesia Ciptakan Inovasi Baru untuk Pemilihan Parfum Lebih Personal

ERA.id - L’Oréal kembali mengadakan L’Oréal Brandstrom di tahun 2023, dengan mengusung tema "Crack the New Codes of Beauty". Pada kompetisi tahun ini, tiga mahasiswa asal Universitas Indonesia yakni tim Cakrawala terdiri dari Alvin Filipi, Julieta Himawan, dan Evelyn Felencia sebagai pemenangnya.

Pada kompetisi tahun ini memberi kesempatan bagi para inovator muda untuk menjelajah beauty playgorund baru yang menekankan inovasi berbasis teknologi. Mulai dari artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), virtual reality (VR), gaming, metaverse, dan non-fungible token (NFT) untuk diaplikasikan ke produk kecantikan.

"Tema Brandstorm tahun ini sangat relevan dengan semangat L’Oréal dan kreativitas para generasi muda untuk mengembangkan industri kecantikan dan menjawab tantangan dari konsumen masa kini dan masa depan," kata Junaid Murtaza, President Director L’Oréal Indonesia, saat konferensi di pers di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/3/2023).

Tim Cakrawala sendiri membawa inovasi bertajuk "Personalized Perfumery". Ini menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) untuk membantu konsumen mencari dan memilih parfum dengan aroma lebih personal, yang sesuai dengan kepribadian dan suasana, di mana saja dan kapan saja.

Inovasi yang diciptakan untuk dunia kecantikan itu juga memiliki mode hands-free. Ini memungkinkan pengguna yang menyandang disabilitas untuk tteap bisa memilih parfum kesukaan dan sesuai kepribadian mereka.

"Kami sangat bahagia dan bangga karena inovasi kami dinilai dapat memecahkan kode baru dunia kecantikan. Harapan kami, ke depannya kami dapat berjaya di tingkat internasional dan kembali membawa gelar L’Oréal Brandstorm Global Winner ke Indonesia tahun ini," ungkap Julieta Himawan, anggota tim Cakrawala.

Sementara itu, tim Cakrawala yang dinobatkan menjadi juara nasional tahun ini akan mewakili Indonesia ke tahap berikutnya. Mereka akan bertanding dengan negara lainnya di tahap semifinal dan final internasional pada bulan Mei dan Juni mendatang di Paris, Prancis.