Tampil Mempesona dengan Bibir Sehat, Ikuti Keseruan Barenbliss

ERA.id - Tampil menawan adalah impian banyak perempuan. Ada banyak model tampilan yang bisa dicoba dan diaplikasikan oleh para wanita dengan menggunakan make up. Salah satu tampilan yang sedang banyak disukai oleh para wanita adalah tampilan bak aktris Korea yang tampak indah, menawan, namun tak berlebihan pula.

Tak hanya memperhatikan penampilan, sebagai wanita yang cerdas, tentu Anda juga harus memperhatikan kesehatan kulit Anda. Untuk itu, penting bagi Anda untuk memilih peralatan make up yang tak hanya bisa mempercantik tampilan, namun juga menyehatkan seperti barenbliss. Ada banyak sekali produk barenbliss yang dapat mempercantik sekaligus merawat kesehatan kulit. Khusus untuk bibir, barenbliss mengeluarkan beragam lip yang bisa Anda pilih.

Penyuka Tampilan Flawless, Coba barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint

Tampilan flawless yang shimmering memang sedang banyak digemari para wanita. Untuk Anda yang menyukai model tampilan ini, Anda dapat mencoba produk Peach Makes Perfect Lip Tint dari BNB. Dijamin, hasil flawless dari lip tint ini tak akan mengecewakan Anda.

BNB Peach Makes Perfect Lip Tint ini adalah produk lip tint terbaru dari BNB yang memiliki tekstur gel. Lip tint ini sangat nyaman digunakan karena memiliki aroma peach yang segar. Selain itu, lip tint ini juga ringan dan anti transfer proof karena dilengkapi teknologi Stain-lock technology yang mampu melapisi dan mewarnai bibir dengan sempurna hingga 12 jam.

Dalam barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint ini juga terkandung 6 bahan alami yang mampu menyehatkan dan merawat bibir. Terdapat kandungan shea butter, jojoba oil, olive oil, meadowfoam seed oil, sunflower seed oil dan almond oil yang kaya anti oksidan, sehingga memberikan tampilan berkilau pada bibir Anda.

Pilihan warnanya juga ada banyak. Anda bisa pilih warna paradise found (warna glowy pinky red), pretty please (warna lively peach coral), take change (warna shiny red cherry), never settle (warna intense reddish plum), Good Vibes (warna nude reddish brown), Brave Enough (warna soft peachy pink), Love Always (nude warm beige) dan Peace Out (soft peach coral). Bahkan juga ada warna baru, yaitu Enjoy Today (warna sheer terracotta brown). Anda dapat pilih warna yang Anda suka.

Penyuka Tampilan Velvety? Coba barenbliss Cherry Makes Cheerful Lip Velvet

Bagi Anda yang suka hasil akhir make up yang velvet, Anda bisa coba BNB Cherry Makes Cheerful Lip Velvet. Produk Cherry Makes Cheerful Lip Velvet dari barenbliss ini diformulasikan dengan vitamin E, macademia organic oil, dan hyaluronic acid yang membuat bibir terasa kenyal dan sehat.

Ada empat belas shade warna dari Cherry Makes Cheerful Lip Velvet yang bisa Anda pilih. Mulai dari Blushed Moment, Rosewood Dream, Cherish Delight, Wine Thrill, Autumn Walk, Summer Sunset, Beige Sunrise, Choco Sense, Marsala Bliss, dan Peony Crush. 4 warna terbaru exclusive launch di TikTok Store ada Coral Bloom (medium peachy rose), Latte Muse (nude dusty brown), Pumpkin Bite (refreshing peachy orange), hingg Amber Flare (medium spicy brick).

Hasil akhir dari pengaplikasian produk yang satu ini, adalah bibir Anda tampak halus dan lembap. Ucapkan bye – bye pada bibir kering dan pecah – pecah.

Pengguna Setia barenbliss? Dapatkan Hadiah Milyaran Rupiah

Nah, dari dua lip barenbliss ini, mana yang jadi andalan Anda? Apa Anda memilih tampilan flawless? Atau Anda lebih memilih hasil velvety? Atau malah Anda bingung menentukan mau tampil seperti apa?

Bagi Anda yang bingung mau melengkapi tampilan make up Anda dengan cara apa, yuk coba ombre kedua lip barenbliss tersebut. Dengan ombre dua tampilan lip ini, Anda dapat tampil menarik dan menawan dengan bibir yang sehat.

Lebih kerennya lagi, untuk Anda yang mau mencoba memadukan dua lip ini, Anda dapat mengikuti challenge dari barenbliss yang berhadiah ratusan juta rupiah. Challenge ini diadakan dari tanggal 27 April sampai 30 April 2023 dan dapat diikuti oleh siapa saja.

Cara ikut challenge ombre lip barenbliss ini juga sangat mudah. Pertama, Anda bisa follow dulu akun Instagram dan TikTok barenbliss di @barenbliss_id. Kemudian, buat video ombre lip dengan menggunakan dua varian lip barenbliss dengan warna apa saja dan upload videonya di akun TikTok atau Instagram Anda.

Jika sudah, gunakan hastag #MyBNBOmbreLips dan challenge 5 orang teman Anda untuk ikuti ombre challenge dari BNB.

Syarat untuk mengikuti giveaway ini juga sangat mudah. Anda cukup menggunakan akun asli Anda. Jangan gunakan second account, akun fake, atau akun giveaway untuk mengikuti challeng ini. Selanjutnya, Anda harus upload video challenge selama periode acara berlangsung, yaitu sampai 30 April. Nantikan pengumuman pemenang challenge di akhir periode.

Dalam Tiktok Brand of the Month, tidak hanya Ombre Lips Challenge, barenbliss juga akan mengadakan Exclusive New Shades Launch untuk barenbliss Cherry Makes Cheerful Lip Velvet dan barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint. Keseruan lainnya, barenbliss akan hadir dalam Live Tiktok dengan special host Ziva Magnolya dan Sarwendah. Tidak hanya ratusan juta rupiah, barenbliss juga memberikan kejutan lainnya dengan memberikan giveaway hingga 1 miliyar rupiah.

Jadi tunggu apa lagi? Yuk beli barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint dan barenbliss Cherry Makes Cheerful Lip Velvet sebelum kehabisan. Anda bisa dapatkan produk barenbliss ini di official store barenbliss di Shopee, Lazada, Tokopedia, Tiktok Store, beautyhaul dan Sociolla. Tersedia juga di Offline store kecantikan terdekat di kotamu Sociolla, KKV, Guardian, Watsons dan Transmart. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi BNB di Website, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.