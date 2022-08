Ganjar Pranowo Harap ISEI Beri Terobosan Tak Biasa untuk Pemerintah

ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, rekomendasi dan terobosan dari ISEI ditunggu banyak orang. Khususnya, terkait upaya pemulihan ekonomi dan cara-cara mengatasi inflasi, di tengah situasi dunia yang sedang tidak biasa.



“Ini menurut saya bagus, dan nanti pada akhir sidang pleno akan ada rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Itulah yang saya tunggu-tunggu. Istilah saya ini perlu terobosan yang tidak biasa-biasa saja, karena situasinya juga sedang tidak biasa. Maka saya kira banyak orang yang sedang menunggu, keputusan-keputusan dan rekomendasi penting dari pleno ini,” kata Ganjar, seusai menghadiri pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional 2022, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (24/8/2022).



Ganjar menjelaskan, sebagai perwakilan pemerintah daerah, rekomendasi tersebut sangat penting untuk mengahadapi situasi VUCA, yakni volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Apalagi, anggota ISEI merupakan jagoan yang ada pada banyak posisi penting. Mulai dari pemerintahan, BUMN, BUMD, sampai swasta.



“Saya di daerah punya kepentingan besar, maka saya titipkan tadi karena ada call for papers yang menurut saya menarik, karena jagoan-jagoannya banyak ini. Kalau mereka bertemu, saya merasa ini momentum luar biasa, agar kita bisa membangkitkan ekonomi,” jelasnya.



Menurut Ganjar, rekomendasi dari ISEI juga sebagai pertanggungjawaban moral para sarjana, untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Sinergi antara ISEI dengan instansi pemerintahan sangat diperlukan, untuk menyelesaikan masalah politik energi dan politik pangan.



“Tinggal kita akan berbagi peran bagaimana kita bersinergi. Saya di daerah mencoba berbicara dengan kepentingan daerahnya. Bisa tidak ya kita bicarakan politik energinya, dan bagaimana menyiasatinya. Kedua, pangan karena terkait dengan inflasi, rantai pasok, dan sebagainya. Apakah ada regulasi yang mesti diperbaiki,” katanya.



Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Ketua Umum ISEI, Perry Warjiyo, mengatakan, pengembangan kapasitas dan penyediaan keuangan bagi UMKM perempuan, menjadi salah satu agenda yang akan terus didorong oleh ISEI, di samping terus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.



Ditambahkan, ISEI juga akan turut mengembangkan transformasi digital, sebagaimana Bank Indonesia telah meluncurkan BI Fast Payment dan QR Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini telah hadir di 3 negara di luar Indonesia.



Perusahaan rintisan berbasis digital atau start up, juga diharapkan terus didirikan secara lokal di berbagai daerah di Indonesia. Start up itu dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk dari wilayah tersebut.