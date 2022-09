57.140 Warga Kota Tangerang Terima BLT BBM

ERA.id - Sebanyak 57.140 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata di wilayah Kota Tangerang menerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM).



Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani mengatakan selain BLT BBM tersebut, masyarakat juga menerima bantuan sembako.



"Pendistribusian bantuan dilakukan secara bertahap oleh PT Pos Indonesia melalui kantor kelurahan di wilayah masing-masing," ucapnya, Rabu (7/9/2022).



"Pendistribusiannya secara bertahap sesuai dengan jadwal, selama September ini supaya tidak ada atau terjadi penumpukan," Lanjutnya.



Mulyani menambahkan, pendistribusian sudah dilakukan dimulai Selasa, 6 Agustus 2022 kemarin.



"Besaran bantuan BLT BBM senilai Rp300 ribu per KPM dan bantuan sembako senilai Rp200 ribu per KPM Sehingga total bantuan yang diterima Rp500 ribu per KPM," jelasnya.