Remaja yang Tewas di Sungai Citarum Karawang Kini Ditemukan

ERA.id - Tim search and rescue (SAR) Gabungan menerima laporan dari warga yang menemukan seorang jenazah yang mengapung di Sungai Citarum di dekat Desa Tanjungmekar, Kabupaten Karawang, Senin (12/9/2022).



Lokasi penemuan itu berjarak kurang lebih 4 Kilometer (KM) dari Last Known Position (LKP) ke arah muara.



Setelah menerima laporan itu, Tim SAR Gabungan langsung menuju lokasi penemuan jenazah guna mengevakuasi.



Berdasarkan keterangan pihak keluarga dan Tim SAR Gabungan, jenazah bernama Rizki (15), remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tenggelam di sungai Citarum saat berenang.



"Pada pukul 07.00 WIB Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban dan langsung dilakukan serah terima dengan pihak keluarga korban," kata Kepala Unit Siaga SAR Karawang, Daniel S Parinbungan.



Rizki (15) diketahui merupakan warga Kampung Teluk Mungkal RT 4, RW 11 Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang



Dari data yang dihimpun, pada Sabtu (10/9/2022) sore, Rizki disebut terseret arus Sungai Citarum.



Menurut keterangan, Anggota Satgas Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PB-BPBD) Kecamatan Karawang Barat, Supardi menyebut mulanya remaja itu hilang karena terseret arus saat bermain di bantaran Sungai Citarum.



Awalnya korban menceburkan diri ke Sungai Citarum untuk menyeberangi irigasi di Kampung Telukmungkal, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat. Padahal, kondisi arus sungai sedang deras.