Truk Muatan Semen Tercebur ke Laut di Pelabuhan Merak, Duh!

ERA.id - Sebuah ruk muatan semen tercebur di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Truk itu sebelumnya mengalami patah as roda dan menyangkut di ramp door selama 2 jam.



Kejadian bermula saat truk akan memasuki kapal, di pertengahan perjalanan masuk ke kapal, ban truk kempis dan patah as roda. Truk lalu tersangkut tak bisa melanjutkan perjalanan masuk ke kapal.



"Benar, terjadi pada pukul 22.00. Jadi, truknya itu bannya pecah kesangkut di ramp door pada saat mau evakuasi patah as, ditarik pakai mobil derek nggak berhasil truk melintang dan akhirnya jatuh," ucap Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro, Kamis (29/12/2022).



Petugas yang mengevakuasi truk kesulitan lantaran cuaca buruk yang melanda kawasan pelabuhan. Ombak yang tinggi membuat evakuasi truk berjalan hingga 2 jam sebelumnya akhirnya tercebur ke laut.



"Ya, ada faktor ombak yang membuat kita kesulitan evakuasi akhirnya kecebur. Semua stakeholder menyaksikan dan memang tidak ada solusi dan memang truk sudah melintang dan posisi sudah di bawah ramp door," ujarnya.



Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sopir truk sudah terlebih dahulu keluar dari ruang kemudi sebelum proses evakuasi berlangsung.



"Truk semen, intinya dia mau nyeberang dari Merak ke Bakau. Memang proses evakuasinya cukup lama sekitar 2 jam, laporannya nggak ada korban jiwa," katanya.