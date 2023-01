Jelang Imlek, Bulog Stabilkan Harga Beras di Tangerang

ERA.id - Bulog Sub Divre Tangerang melakukan stabilisasi harga beras di pasaran menjelang Tahun Baru Imlek 2023 mendatang. Hal tersebut dilakukannya pasca mengalami lonjakan Rp9.450 per kilogram saat Natal dan Tahun Baru.



"Kita akan melakukan stabilitas harga di pasaran, khusus jenis beras medium CBP. Saat ini kita menjual beras itu Rp8,300 per kilogram," ujar Kepala Bulog Divisi Regional Tangerang, Nolly Desiyanti, Rabu (18/1/2023).



Nolly menuturkan beras medium CBP merupakan beras yang berasal dari dalam negeri atau petani dan merupakan beras cadangan pemerintah.



"Beras dari luar negerinya (impor) belum kita salurkan sama sekali sebanyak 9.300 ton," ujar dia.



Menurut Nolly, saat menjelang Natal dan Tahun Baru, Bulog telah menggelontorkan 19 ribu ton beras untuk mencukupi masyarakat Tangerang Raya.



"Terkait beras premium harganya turun naik, dan Bulog saat ini menjual dengan harga Rp60 ribu per lima kilogramnya," jelasnya.