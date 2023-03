Gubernur Sudirman: Mari Lihat Kerajinan Khas Sulsel di Inacraft dalam JCC!

ERA.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajak masyarakat hadir ke International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2023 di Balai Sidang Jakarta atau JCC, pada 1-5 Maret 2023.

Itu dia sampaikan saat ERA menemuinya di sesudah pembukaan Inacraft. Kata Sudirman, acara ini merupakan pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara.

Di dalamnya, dipamerkan banyak sekali produk bagus hasil UMKM dari Sulsel. Mari ke sini. Lihat kerajinan unggulan dan ciri khas Sulsel dalam Inacraft," ujar Sudirman, Rabu (1/3/2023).

Tak cuma pameran produk UMKM, ada pula pagelaran budaya yang mengedepankan kearifan lokal dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Dari pantauan ERA, beberapa produk khas dari Sulsel bisa ditemui di Inacraft, antara lain Songkok Recca’, sutera, sejumlah kerajinan dari daun lontar. "Ini akan menggeliatkan perekonomian dan ekonomi kreatif di Sulsel," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan Ahmadi Akil memaparkan, momentum ini adalah kebangkitan para perajin setelah pandemi, menuju pasar Internasional. Makanya produk yang dipamerkan yang punya potensi ke pasar internasional.

"Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, bagaimana mengedepankan kearifan lokal. Sesuai dengan sub-tema 'The Authentic South Sulawesi', kerajinan, kuliner, dan seni budaya yang dipamerkan dalam Inacraft ini menjaga keaslian dan betul-betul autentik Sulawesi Selatan," jelasnya.

Pemprov Sulsel pada Inacraft 2023 mengusung tema besar yakni "From Smart Village to Global Market" dengan sub-temanya "The Authentic South Sulawesi". Ini menandakan lokalitas seni, kerajinan, dan budaya Sulsel yang akan didorong untuk menembus pasar internasional.

Inacraft dilaksanakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) yang merupakan wadah bagi produsen dan eksportir handicraft Indonesia.

Acara ini bakal diikuti lebih dari 1.200 tenant perajin dari seluruh penjuru Indonesia dan beberapa negara antara lain Maroko, Uzbekistan, Nepal.

Hal ini menjadi peluang besar bagi Sulawesi Selatan dalam menunjukkan eksistensi seni, kebudayaan, kreativitas, kerajinan, lokalitas, hingga pariwisata.