Harga Kebutuhan Pokok di Kabupaten Tangerang Naik Jelang Ramadhan

ERA.id - Sejumlah harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Tangerang terpantau mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2023. Kenaikan tersebut terjadi pada bahan pokok yang cepat habis seperti cabai dan beras walaupun tidak signifikan.

"Sudah ada kenaikan, seperti cabai, beras, gula dan terigu. Tapi kenaikam harganya tidak signifikan," ucap Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tangerang, Iskandar Nordat, Selasa (7/3/2023).

Iskandar merinci, untuk beras kualitas premium sudah mengalami kenaikan sekitar Rp1.000. Sebelumnya Rp11 ribu per liter. Lalu, cabai rawit merah sebelumnya Rp30 ribu per kilogram, kini hingga Rp70 ribu per kilogram.

"Yang terlihat naik dua item itu, sementara yang lain masih aman, sekalipun naik hanya Rp300 perak saja. Untuk harga minyak ada dua kategori, kalau MinyaKita atau minyak curah, diawasi Mendag dan harga masih dalam HET tapi, untuk minyak premium kenaikan ada, tergantung permintaan di pasaran," ujarnya.

Iskandar menambahkan, dengan begitu Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan bazar pasar murah. Hal itu untuk membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka menjelang Ramadhan.

"Biasanya kami bantu dengan proses bazar murah, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, agar masyarakat tidak terlalu sulit dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama saat ramadan. Mengingat, pada momen itu, harga-harga kebutuhan akan merangkak naik," jelasnya.